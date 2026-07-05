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Главная Новости дня Прохлада и местами грозы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Прохлада и местами грозы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 06:25
Погода сегодня, 30 июня, в Украине — Укргидрометцентр
Женщина идет по улице под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье, 5 июля. Ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях, Приазовье, Крыму и местами на северо-западе страны, а днем на всей территории, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 5 июля

Погода в Україні 5 липня 2026 року
Карта "Погода в Украине 5 июля 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Скорость северо-западного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +11...+16 °С, на побережье морей — до +19 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С, на северо-востоке страны — до +18...+23 °С.

Температуры в Украине 5 июля 2026 года
Карта температур на 5 июля 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и на Киевщине будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем местами кратковременный дождь. Ветер с северо-запада будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха в столице снизится до +14...+16 °С, а в области — до +11...+16 °С. Дневная температура в Киеве — +22...+24 °С, а на Киевщине — +21...+26 °С.

Опасные метеорологические явления

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 5 липня 2026 року
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 5 июля 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Ночью в восточных и Запорожской областях, а днем на северо-востоке страны ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности. Из-за неблагоприятных погодных условий могут возникнуть проблемы с работой энергетических, строительных, коммунальных предприятий, затрудниться движение транспорта.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Freedom 250 Даниэль Альварес сообщал, что в Вашингтоне 4 июля ухудшились погодные условия. Ожидалась гроза. Из-за этого с уличных мероприятий по случаю Дня независимости эвакуировали людей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталку Диденко писал, что июль в Украине начался с жары. В первый день второго месяца лета воздух местами прогрелся до +35 °С. Правда, в некоторых регионах не обошлось без осадков.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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