Погода сьогодні, 30 червня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 5 липня, надали синоптики. Очікується мінлива хмарність. Уночі у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, а вдень на всій території, крім півдня та південного сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 5 липня

Карта "Погода в Україні 5 липня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Швидкість північно-західного вітру сягне 7–12 м/с. Уночі температура повітря знизиться до +11...+16 °С, на узбережжі морів — до +19 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С, на північному сході країни — до +18...+23 °С.

Карта температур на 5 липня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень місцями короткочасний дощ. Вітер із північного заходу дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря у столиці знизиться до +14...+16 °С, а в області — до +11...+16 °С. Денна температура в Києві — +22...+24 °С, а на Київщині — +21...+26 °С.

Небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні 5 липня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Уночі у східних та Запорізькій областях, а вдень на північному сході країни очікуються грози. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності. Через несприятливі погодні умови можуть виникнути проблеми з роботою енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, ускладнитися рух транспорту.

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