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Главная Новости дня Производит FPV-дроны для армии РФ: взорвалось авто гендиректора "Уралдронзавода"

Производит FPV-дроны для армии РФ: взорвалось авто гендиректора "Уралдронзавода"

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 17:06
В России взорвали автомобиль генерального директора "Уралдронзавода": СМИ сообщают о ранении или гибели
Автомобиль после взрыва. Фото: росСМИ

В Свердловской области России взорвался автомобиль, в котором, по предварительным данным, находился генеральный директор компании "Уралдронзавод" Владимир Ткачук. Российские СМИ сообщают о тяжелых ранениях чиновника, однако некоторые источники утверждают, что он погиб.

Об этом сообщает российская служба BBC со ссылкой на российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Автомобиль взорвался под Екатеринбургом

По имеющейся информации, автомобиль Mercedes взорвался недалеко от Екатеринбурга. Источник российского государственного агентства ТАСС утверждает, что Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. В то же время собеседник издания "Коммерсант-Урал" сообщил о его гибели.

После взрыва правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

Компания "Уралдронзавод" была основана в 2022 году. Она специализируется на производстве FPV-дронов "Упир", которые российские военные используют во время войны против Украины. В сентябре 2024 года Владимир Ткачук лично представил беспилотник "Упир" российскому диктатору Владимиру Путину.

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взрыв автомобиль Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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