Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня При взрыве в Москве пострадала дочь генерала Чайко, а его зять погиб: росСМИ

При взрыве в Москве пострадала дочь генерала Чайко, а его зять погиб: росСМИ

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 23:57
При взрыве в Москве пострадала дочь генерала Чайко, а его зять погиб: росСМИ
Ресторан Balzi Rossi после взрыва. Фото: российские СМИ

В Москве во время взрыва в ресторане Balzi Rossi могла пострадать 25-летняя Мария Чайко, дочь главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко. Всего там погибли как минимум пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

Что известно о взрыве в центре Москвы

В результате взрыва погибли 5 человек, ещё более 20 получили ранения. В опубликованных РЕН ТВ и «112» списках пострадавших фигурирует 25-летняя «Мария П.», которая госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой. Журналисты установили, что в утечках из баз данных Мария Чайко значится под фамилией Передрий. Кроме того, у Марии Чайко и Марии Передрий совпадают год рождения и адрес проживания.

Кроме того, во время взрыва, вероятно, погиб муж Марии Чайко. В списке жертв фигурирует 27-летний «Даниил П.», которого издание идентифицирует как Даниила Передрия, вероятно, зятя российского генерала.

Во время российского вторжения в Украину в 2022 году войска под командованием Александра Чайко замучили и казнили сотни мирных граждан Украины во время наступления на Киев, в том числе в Буче.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE ранее, взрыв в ресторане Balzi Rossi произошел вечером 1 августа. Сначала сообщалось, что причиной стала утечка бытового газа, однако позже стало известно, что в заведении сработало взрывное устройство, которое неизвестная женщина пыталась пронести под видом подарка.

По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек, ещё 21 получил ранения. Целью покушения мог быть командующий Воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко.

взрыв Москва покушение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации