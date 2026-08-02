При взрыве в Москве пострадала дочь генерала Чайко, а его зять погиб: росСМИ

Ресторан Balzi Rossi после взрыва. Фото: российские СМИ

В Москве во время взрыва в ресторане Balzi Rossi могла пострадать 25-летняя Мария Чайко, дочь главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко. Всего там погибли как минимум пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

Что известно о взрыве в центре Москвы

В результате взрыва погибли 5 человек, ещё более 20 получили ранения. В опубликованных РЕН ТВ и «112» списках пострадавших фигурирует 25-летняя «Мария П.», которая госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой. Журналисты установили, что в утечках из баз данных Мария Чайко значится под фамилией Передрий. Кроме того, у Марии Чайко и Марии Передрий совпадают год рождения и адрес проживания.

Кроме того, во время взрыва, вероятно, погиб муж Марии Чайко. В списке жертв фигурирует 27-летний «Даниил П.», которого издание идентифицирует как Даниила Передрия, вероятно, зятя российского генерала.

Во время российского вторжения в Украину в 2022 году войска под командованием Александра Чайко замучили и казнили сотни мирных граждан Украины во время наступления на Киев, в том числе в Буче.

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Как сообщали Новини.LIVE ранее, взрыв в ресторане Balzi Rossi произошел вечером 1 августа. Сначала сообщалось, что причиной стала утечка бытового газа, однако позже стало известно, что в заведении сработало взрывное устройство, которое неизвестная женщина пыталась пронести под видом подарка.

По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек, ещё 21 получил ранения. Целью покушения мог быть командующий Воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко.