У Росії підірвали авто гендиректора "Уралдронзаводу": ЗМІ повідомляють про поранення або загибель

Автівка після вибуху. Фото: росЗМІ

У Свердловській області Росії вибухнув автомобіль, у якому, за попередніми даними, перебував генеральний директор компанії "Уралдронзавод" Володимир Ткачук. Російські медіа повідомляють про важкі поранення посадовця, однак деякі джерела стверджують, що він загинув.

Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на російські ЗМІ, передає Новини.LIVE.

Автомобіль вибухнув під Єкатеринбургом

За наявною інформацією, автомобіль Mercedes вибухнув неподалік Єкатеринбурга. Джерело російського державного агентства ТАСС стверджує, що Ткачук перебуває в реанімації у важкому стані. Водночас співрозмовник видання "Комерсант-Урал" повідомив про його загибель.

Після вибуху правоохоронні органи РФ відкрили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство, вчинений загальнонебезпечним способом.

Компанію "Уралдронзавод" заснували у 2022 році. Вона спеціалізується на виробництві FPV-дронів "Упир", які російські військові використовують під час війни проти України. У вересні 2024 року Володимир Ткачук особисто презентував безпілотник "Упир" російському диктатору Володимиру Путіну.

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