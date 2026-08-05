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Головна Новини дня Виробляє армії РФ FPV-дрони: вибухнуло авто гендиректора "Уралдронзаводу"

Виробляє армії РФ FPV-дрони: вибухнуло авто гендиректора "Уралдронзаводу"

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 17:06
У Росії підірвали авто гендиректора "Уралдронзаводу": ЗМІ повідомляють про поранення або загибель
Автівка після вибуху. Фото: росЗМІ

У Свердловській області Росії вибухнув автомобіль, у якому, за попередніми даними, перебував генеральний директор компанії "Уралдронзавод" Володимир Ткачук. Російські медіа повідомляють про важкі поранення посадовця, однак деякі джерела стверджують, що він загинув.

Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на російські ЗМІ, передає Новини.LIVE.

Автомобіль вибухнув під Єкатеринбургом

За наявною інформацією, автомобіль Mercedes вибухнув неподалік Єкатеринбурга. Джерело російського державного агентства ТАСС стверджує, що Ткачук перебуває в реанімації у важкому стані. Водночас співрозмовник видання "Комерсант-Урал" повідомив про його загибель.

Після вибуху правоохоронні органи РФ відкрили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство, вчинений загальнонебезпечним способом.

Компанію "Уралдронзавод" заснували у 2022 році. Вона спеціалізується на виробництві FPV-дронів "Упир", які російські військові використовують під час війни проти України. У вересні 2024 року Володимир Ткачук особисто презентував безпілотник "Упир" російському диктатору Володимиру Путіну.

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Як повідомляли Новини.LIVE, серед постраждалих могла бути 25-річна Марія Чайко — донька головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

вибух автомобіль Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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