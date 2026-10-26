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Главная Новости дня Произошли две вспышки класса В: прогноз магнитных бурь на сегодня

Произошли две вспышки класса В: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
26 октября 2026 11:32
Произошли две вспышки класса В: прогноз магнитных бурь на 26 октября Новини.LIVE
Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

Сообщается, что на 26 октября, понедельник, магнитных бурь не прогнозируется. Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойным, хотя и возможны некоторые колебания. Активность Солнца низкая, а вероятность мощных вспышек остается небольшой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 26 октября

За последние сутки активность Солнца была на низком уровне, эксперты зафиксировали две вспышки класса B, которые практически не влияют на Землю.

Специалисты по космической погоде отмечают, что в понедельник, 26 октября, геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от спокойного до нестабильного уровня. В то же время сохраняется небольшая вероятность вспышки М-класса на Солнце.

Вероятность магнитных бурь и солнечных вспышек

Вероятность различных проявлений солнечной активности на 26 октября составляет:

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  • Небольшая геомагнитная буря — 5%.
  • Крупная геомагнитная буря — 1%.
  • Солнечная вспышка М-класса — 10 %.
  • Солнечная вспышка Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 15.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Специалисты по космической погоде предупреждают — магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Поэтому предупреждения о вероятности магнитных бурь могут помочь контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в опасные дни.

Мы писали, что зимой этого года может быть теплее, чем обычно. Самый холодный период прогнозируют на январь, тогда как февраль и декабрь будут мягче.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики предупреждали: 26 октября ожидается облачная погода, а в западных регионах Украины возможны дожди. В то же время в южных и восточных областях сохранится "бабье лето".

космос Солнце магнитные бури прогнозы метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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