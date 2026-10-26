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Главная Новости дня Гидрометцентр спрогнозировал дожди и мокрый снег в Украине сегодня

Гидрометцентр спрогнозировал дожди и мокрый снег в Украине сегодня

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26 октября 2026 05:40
Прогноз погоды в Украине на 26 октября — где ожидаются дожди и мокрый снег "Вечерний Киев"/Алексей Самсонов
Украинцы с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: "Вечерний Киев"/Алексей Самсонов

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на понедельник, 26 октября. В этот день ожидается преимущественно облачная погода, а в западных областях пройдут дожди. При этом в Карпатах они будут сопровождаться мокрым снегом. Прохладнее всего будет сегодня на западе страны, а вот в южных областях температура составит +17...+18 °С.

О прогнозе погоды сообщил портал Новини.LIVE.

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Погода в Украине
Погода в Украине на 26 октября от «Укргидрометцентра». Фото: скриншот

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 октября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в большинстве областей будет преобладать облачная погода. На западе и местами в центральных регионах возможны дожди, тогда как на востоке прогнозируется преимущественно сухая погода с прояснениями.

В западных областях температура составит примерно +8...+12 °C. В Киеве ожидается +10...+14 °C, в Чернигове — +9...+13 °C, а в Сумах — +6...+12 °C.

В центральных областях воздух прогреется до +9...+15 °C, в Харькове — до +6...+14 °C. На юге будет теплее: в Одессе прогнозируют +12...+17 °C, в Херсоне — +11...+18 °C, а в Крыму — до +20 °C.

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В течение суток скорость ветра составит 3–4 м/с, а его порывы будут достигать 6–9 м/с. Самые сильные порывы прогнозировались ночью и утром с постепенным ослаблением вечером.

Погода в Украине
Погода в Украине на 26 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Meteoprog на 26 октября

По прогнозу Meteoprog, в западной части Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах осадки могут сопровождаться мокрым снегом, тогда как на остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром в юго-западных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с, на Правобережье — переменного направления, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составила +6...+11 °C, днем будет — +12...+17 °C. В западных областях ожидается около +10 °C, а в Крыму местами воздух прогреется до +21 °C.

Самая прохладная и дождливая погода прогнозируется на западе Украины, тогда как в южных и восточных регионах сохранится относительно теплая осенняя погода.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что с 26 октября по 1 ноября в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. В большинстве областей дневная температура будет достигать +12…+18 °С, а 26 октября в Крыму местами прогнозируют до +21 °С.

Также "Новини.LIVE" писал, что 26 октября в Киеве прогнозируется облачная погода без осадков. Ночью и утром температура составит около +12 °С, а днем воздух прогреется до +13 °С.

погода Укргидрометцентр Украина снег дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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