Люди гуляют по городу в солнечную осеннюю погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На следующей неделе, с 26 октября по 1 ноября, в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. Температура воздуха будет выше климатической нормы. В конце недели в отдельных регионах пройдут дожди, а ветер усилится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Какая будет погода в Украине с 26 октября по 1 ноября

В конце октября погодные условия в Украине будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления. Ожидается устойчивая тёплая воздушная масса, а осадки будут носить преимущественно локальный характер. Небольшие дожди время от времени будут проходить в западных и юго-западных регионах. Ночью и утром местами будут образовываться слабые туманы.

Погода в Украине 26 октября

На западе Украины прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, а в Карпатах — осадки с мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в юго-западных областях местами возможен туман.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. На Правобережье он будет переменного направления, 3–8 м/с.

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Ночью температура воздуха составит +6…+11 °С, днём — +12…+17 °С. В западных областях днём ожидается около +10 °С, а в Крыму местами воздух прогреется до +21 °С.

Погода в Украине 27 октября

В большинстве регионов будет переменная облачность без осадков. В то же время в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях малоактивный атмосферный фронт принесет небольшие дожди и пасмурную погоду.

Ветер будет менять направление, а на Левобережье будет преобладать восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+11 °С, в западных областях — от 0 до +5 °С. Днем ожидается +13…+18 °С, на западе — +8…+13 °С.

Погода в Украине 28 октября

В среду в Украине будет тепло и сухо. Осадков не прогнозируется, за исключением Крыма, где днем местами пройдут умеренные дожди.

Ожидается северо-восточный ветер, а в западных областях — южный, со скоростью 5–10 м/с.

В ночные часы температура составит +4…+9 °С, в западных регионах — 0…+5 °С. Днем воздух прогреется до +12…+17 °С.

Погода в Украине 29 октября

В южных областях местами возможен небольшой дождь. На остальной территории Украины сохранится сухая и теплая погода. Ночью и утром в отдельных районах будет образовываться туман.

Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит +5…+11 °С, днём — +11…+16 °С.

Погода в Украине 30 октября

В пятницу в Украине продолжится период устойчивой антициклональной погоды. Осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможен туман.

Ночью ветер будет переменного направления, а днем — северный, со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+10 °С, днём составит +11…+16 °С.

Погода в Украине 31 октября

В северных и восточных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+8 °С, днем — +10…+15 °С. На севере Левобережья днём прогнозируют +8…+10 °С.

Погода в Украине 1 ноября

В последний день недели в большинстве областей, кроме южной половины Украины, местами пройдут небольшие дожди.

Ветер сменится на западный или северо-западный и усилится до 7–12 м/с. В западных и северных областях возможны порывы до 15–17 м/с.

Ночью температура воздуха составит +3…+8 °С, днем — +8…+13 °С. На крайнем юге страны прогнозируют +14…+16 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября в Украине сохранится тепло благодаря воздушным массам с юга и юго-запада. В большинстве областей днем ожидается +13…+18 °C, а в Закарпатье и на юге местами до +21 °C. До конца месяца снега и заморозков не прогнозируют, хотя 27–28 октября температура несколько снизится.

Новини.LIVE писали, что в конце октября в Украине ожидается постепенное понижение температуры, хотя в целом месяц будет теплее климатической нормы. В северных и восточных областях днем прогнозируют +9…+14 °C, в западных — +10…+13 °C, а на юге — до +15 °C. Во второй половине месяца прогнозировались ночные заморозки, а в Карпатах — первый снег.