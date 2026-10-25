Люди гуляють містом під час сонячної осінньої погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Наступного тижня, 26 жовтня — 1 листопада, в Україні переважатиме тепла та суха погода. Температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Наприкінці тижня в окремих регіонах пройдуть дощі, а вітер посилиться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Якою буде погода в Україні з 26 жовтня до 1 листопада

Наприкінці жовтня погодні умови в Україні визначатимуть антициклон і область підвищеного атмосферного тиску. Очікується стійка тепла повітряна маса, а опади матимуть переважно локальний характер. Невеликі дощі час від часу проходитимуть у західних і південно-західних регіонах. Уночі та вранці місцями утворюватимуться слабкі тумани.

Погода в Україні 26 жовтня

На заході України прогнозують невеликі, подекуди помірні дощі, а в Карпатах — опади з мокрим снігом. На решті території країни істотних опадів не очікується. Уночі та вранці в південно-західних областях місцями можливий туман.

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. На Правобережжі він буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

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Уночі температура повітря становитиме +6…+11 °С, удень — +12…+17 °С. У західних областях удень очікується близько +10 °С, а в Криму місцями повітря прогріється до +21 °С.

Погода в Україні 27 жовтня

У більшості регіонів буде мінлива хмарність без опадів. Водночас в Одеській, Вінницькій і Чернівецькій областях малоактивний атмосферний фронт принесе невеликі дощі та похмуру погоду.

Вітер змінюватиме напрямок, а на Лівобережжі переважатиме східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі температура повітря коливатиметься в межах +5…+11 °С, у західних областях — від 0 до +5 °С. Удень очікується +13…+18 °С, на заході — +8…+13 °С.

Погода в Україні 28 жовтня

У середу в Україні буде тепло й сухо. Опадів не прогнозують, за винятком Криму, де вдень місцями пройдуть помірні дощі.

Вітер очікується північно-східний, а в західних областях — південний, зі швидкістю 5–10 м/с.

У нічні години температура становитиме +4…+9 °С, у західних регіонах — 0…+5 °С. Удень повітря прогріється до +12…+17 °С.

Погода в Україні 29 жовтня

У південних областях місцями можливий невеликий дощ. На решті території України збережеться суха й тепла погода. Уночі та вранці в окремих районах утворюватиметься туман.

Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Уночі температура повітря становитиме +5…+11 °С, удень — +11…+16 °С.

Погода в Україні 30 жовтня

У п'ятницю в Україні триватиме період стійкої антициклональної погоди. Опадів не передбачається, проте вночі та вранці місцями можливий туман.

Уночі вітер буде змінного напрямку, а вдень — північний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +4…+10 °С, удень становитиме +11…+16 °С.

Погода в Україні 31 жовтня

У північних і східних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. В інших регіонах істотних опадів не очікується.

Вітер буде північно-західний, 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +3…+8 °С, удень — +10…+15 °С. На півночі Лівобережжя вдень прогнозують +8…+10 °С.

Погода в Україні 1 листопада

В останній день тижня в більшості областей, крім південної половини України, місцями пройдуть невеликі дощі.

Вітер зміниться на західний або північно-західний і посилиться до 7–12 м/с. У західних і північних областях можливі пориви до 15–17 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +3…+8 °С, удень — +8…+13 °С. На крайньому півдні країни прогнозують +14…+16 °С.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня в Україні утримається тепло завдяки повітряним масам із півдня та південного заходу. У більшості областей удень очікується +13…+18 °C, а на Закарпатті та півдні місцями до +21 °C. До кінця місяця снігу й заморозків не прогнозують, хоча 27–28 жовтня температура дещо знизиться.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня в Україні очікується поступове зниження температури, хоча загалом місяць буде теплішим за кліматичну норму. У північних і східних областях удень прогнозують +9…+14 °C, у західних — +10…+13 °C, а на півдні — до +15 °C. У другій половині місяця прогнозували нічні заморозки, а в Карпатах — перший сніг.