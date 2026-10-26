Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

Повідомляється, що магнітних бур на 26 жовтня, понеділок, не прогнозують. Очікується, що геомагнітне поле буде спокійним, хоч і можливі деякі коливання. Активність Сонця низька, а ймовірність потужних спалахів залишається невеликою.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 26 жовтня

Протягом останньої доби активність Сонця була на низькому рівні, експерти зафіксували два спалахи класу B, які практично не впливають на Землю.

Фахівці космічної погоди зазначають, що в понеділок, 26 жовтня геомагнітне поле перебуватиме в діапазоні від спокійного до нестабільного рівня. Водночас зберігається невелика ймовірність спалаху М-класу на Сонці.

Імовірність магнітних бур та сонячних спалахів

Ймовірність різних проявів сонячної активності на 26 жовтня становить:

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Малий геомагнітний шторм — 5%.

Великий геомагнітний шторм — 1%.

Сонячний спалах М-класу — 10%.

Сонячний спалах Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 15.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Фахівці космічної погоди попереджують — магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Тому попередження про ймовірність магнітних бур можуть допомогти контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у небезпечні дні.

Ми писали, що цьогорічна зима може бути може бути теплішою за кліматичну норму. Найбільш холодний період прогнозують на січень, тоді як лютий і грудень будуть м'якшими.

Новини.LIVE інформували, що синоптики попереджували, що 26 жовтня очікується хмарна погода, а в західних регіонах України можуть бути дощі. Тоді як у південних і східних областях збережеться "бабине літо".