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Проигрыш Путина в войне в Украине и месть за атаку на "Киевстар" — эфир Новини.LIVE

21 декабря 2023 08:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Проигрыш Путина в войне в Украине и месть за атаку на "Киевстар" — эфир Новини.LIVE
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: заставка эфира Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Гостями студии Новини.LIVE стали политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман, а также политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук. Они отреагируют на заявление главы госдепа США Энтони Блинкена о поражении кремлевского диктатора Владимира Путина в развязанной им войне против Украины.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Гости студии Новини.LIVE также поговорят о реакции Госдепа США на слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Штаты не "предадут Украину" и все же выделят обещанную помощь. Они также прокомментируют уничтожение украинскими хакерами IT-инфраструктуры "Росводоканала".

Напомним, из-за сложной ситуации по одобрению пакета помощи Украине США все больше полагаются на своих партнеров. Япония экспортирует в США ракеты для противовоздушной обороны Patriot — это поможет Вашингтону передать больше средств для защиты Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США предоставят Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".

Добавим, что мобильный оператор связи "Киевстар" уже смог восстановить все свои услуги в Украине и за рубежом. Последней услугой, по восстановлению которой занимались специалисты компании, стал международный роуминг.

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