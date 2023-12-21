Програш Путіна у війні в Україні та помста за атаку на "Київстар" — ефір Новини.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: заставка ефіру Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман, а також політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук. Вони відреагують на заяву очільник держдепу США Ентоні Блінкена про поразку кремлівського диктатора Володимира Путіна у розв'язаній ним війні проти України.

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Ефір Новини.LIVE

Гості студії Новини.LIVE також поговорять про реакцію Держдепу США на слова Президента України Володимира Зеленського про те, що Штати не "зрадять Україну" і все ж таки виділять обіцяну допомогу. Вони також прокоментують про знищення українськими хакерами IT-інфраструктури "Росводоканалу".

Нагадаємо, через складну ситуацію щодо схвалення пакета допомоги Україні, США все більше покладаються на своїх партнерів. Японія експортує до США ракети для системи протиповітряної оборони Patriot — це допоможе Вашингтону передати більше засобів для захисту Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Додамо, мобільний оператор зв'язку "Київстар" вже зміг відновити всі свої послуги в Україні та за кордоном. Останньою послугою, над відновленням якої займалися фахівці компанії, став міжнародний роумінг.