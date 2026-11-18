Люди с зонтиками в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферные фронты принесут осадки в различные регионы страны. Самые сильные дожди прогнозируются на востоке и юго-востоке. В то же время на юге сохранится теплая погода, а в западных областях местами усилится ветер.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. Скриншот: УкрГМЦ

Где в Украине завтра прогнозируются дожди

По данным синоптиков, в ночь на 19 ноября умеренные дожди пройдут по всей Украине. Днем осадки сохранятся на Левобережье и в Закарпатье. В других регионах дождя уже не ожидают.

Атмосферные фронты будут постепенно смещаться на восток. Из-за этого погода останется нестабильной.

"Давление будет колебаться, влажность воздуха останется высокой", — отметили в Укргидрометцентре.

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Температура воздуха и ветер в Украине 19 ноября

В большинстве областей температура ночью составит +2…+8 °C. Днем воздух прогреется до +8…+13 °C.

Теплее всего будет на юге Украины. Там ночью прогнозируют +7…+12 °C, а днем температура поднимется до +11…+16 °C.

Ветер преимущественно западный, со скоростью 7–12 м/с. В западных областях местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Погода в Карпатах 19 ноября

В горах ночью прогнозируется умеренный дождь с мокрым снегом. Днем осадки станут слабее, ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит около 0 °C. Днем в Карпатах будет от +2 до +7 °C.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине прогнозируется постепенное похолодание. Уже 23 ноября возможны первые заморозки, а ночью 24 ноября температура может опуститься до -2 °C. В конце месяца днем ожидается +2…+3 °C, ночью — до -2 °C. Местами возможны небольшие дожди.

Также Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Европе может быть теплее климатической нормы. В то же время в Украине не исключают кратковременных похолоданий и снегопадов. Наиболее вероятны они в январе, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими.