Люди з парасольками у дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Атмосферні фронти принесуть опади в різні регіони країни. Найсильніші дощі прогнозують на сході та південному сході. Водночас на півдні збережеться тепла погода, а в західних областях місцями посилиться вітер.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на завтра. Скриншот: УкрГМЦ

Де в Україні завтра прогнозують дощі

За даними синоптиків, у ніч на 19 листопада помірні дощі пройдуть по всій Україні. Вдень опади збережуться на Лівобережжі та Закарпатті. В інших регіонах дощу вже не очікують.

Атмосферні фронти поступово рухатимуться на схід. Через це погода залишатиметься нестійкою.

"Тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря залишатиметься високою", — зазначили в Укргідрометцентрі.

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Температура повітря та вітер в Україні 19 листопада

У більшості областей температура вночі становитиме +2…+8 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C.

Найтепліше буде на півдні України. Там уночі прогнозують +7…+12 °C, а вдень температура підніметься до +11…+16 °C.

Вітер переважно західний, зі швидкістю 7–12 м/с. У західних областях місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

Погода в Карпатах 19 листопада

У горах вночі прогнозують помірний дощ із мокрим снігом. Вдень опади стануть слабшими, очікується невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 °C. Вдень у Карпатах буде від +2 до +7 °C.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у другій половині листопада в Україні прогнозують поступове похолодання. Вже 23 листопада можливі перші заморозки, а вночі 24 листопада температура може знизитися до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується +2…+3 °C, вночі — до -2 °C. Місцями можливі невеликі дощі.

Також Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму. Водночас в Україні не виключають короткочасних похолодань і снігопадів. Найбільш імовірні вони у січні, тоді як грудень і лютий можуть бути м'якшими.