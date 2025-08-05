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Главная Новости дня Профессия разведчика — Буданов объяснил, сколько времени нужно

Профессия разведчика — Буданов объяснил, сколько времени нужно

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 15:01
Буданов рассказал, сколько времени нужно, чтобы стать разведчиком
Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, сколько времени необходимо, чтобы овладеть профессией разведчика.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

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Профессия разведчика

Буданов отметил, чтобы овладеть профессией разведчика, нужно "мгновение или вся жизнь". По его словам, это зависит от человека.

Журналистка спросила, в каких учебных заведениях можно обучиться этой профессии.

"Мы стараемся держать баланс между всеми профессиями и выпускниками, как основу здесь составляют военные, но мы берем людей из гражданской жизни и из других силовых структур, а также органов государственной власти. Это не является каким-то исключением", — отметил Буданов.

Напомним, политический эксперт Михаил Шнайдер проанализировал действия Буданова. Он заявил, что глава ГУР показывает политическую зрелость.

Ранее Буданов спрогнозировал будущее России после смерти диктатора Владимира Путина.

разведка Украина профессии Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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