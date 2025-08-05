Буданов рассказал, сколько времени нужно, чтобы стать разведчиком

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, сколько времени необходимо, чтобы овладеть профессией разведчика.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

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Профессия разведчика

Буданов отметил, чтобы овладеть профессией разведчика, нужно "мгновение или вся жизнь". По его словам, это зависит от человека.

Журналистка спросила, в каких учебных заведениях можно обучиться этой профессии.

"Мы стараемся держать баланс между всеми профессиями и выпускниками, как основу здесь составляют военные, но мы берем людей из гражданской жизни и из других силовых структур, а также органов государственной власти. Это не является каким-то исключением", — отметил Буданов.

Напомним, политический эксперт Михаил Шнайдер проанализировал действия Буданова. Он заявил, что глава ГУР показывает политическую зрелость.

Ранее Буданов спрогнозировал будущее России после смерти диктатора Владимира Путина.