Буданов розповів, скільки часу потрібно, щоб стати розвідником

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, скільки часу необхідно, аби опанували професію розвідника.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

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Професія розвідника

Буданов зазначив, щоб опанувати професію розвідника, потрібно "мить або все життя". За його словами, це залежить від людини.

Журналістка запитала, в яких навчальних закладах можна навчитися цієї професії.

"Ми намагаємося тримати баланс між усіма професіями та випускниками, як основу тут складають військові, але ми беремо людей з цивільного життя і з інших силових структур, а також органів державної влади. Це не є якимось винятком", — зауважив Буданов.

Нагадаємо, політичний експерт Михайло Шнайдер проаналізував дії Буданова. Він заявив, що глава ГУР показує політичну зрілість.

Раніше Буданов спрогнозував майбутнє Росії після смерті диктатора Володимира Путіна.