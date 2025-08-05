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Професія розвідника — Буданов пояснив, скільки часу потрібно

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:01
Буданов розповів, скільки часу потрібно, щоб стати розвідником
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, скільки часу необхідно, аби опанували професію розвідника.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

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Професія розвідника

Буданов зазначив, щоб опанувати професію розвідника, потрібно "мить або все життя". За його словами, це залежить від людини.

Журналістка запитала, в яких навчальних закладах можна навчитися цієї професії.

"Ми намагаємося тримати баланс між усіма професіями та випускниками, як основу тут складають військові, але ми беремо людей з цивільного життя і з інших силових структур, а також органів державної влади. Це не є якимось винятком", — зауважив Буданов.

Нагадаємо, політичний експерт Михайло Шнайдер проаналізував дії Буданова. Він заявив, що глава ГУР показує політичну зрілість.

Раніше Буданов спрогнозував майбутнє Росії після смерті диктатора Володимира Путіна.

розвідка Україна професії Кирило Буданов ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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