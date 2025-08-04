Буданов виходить на рівень політика національного масштабу — заява експерта

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер проаналізував дії глави Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. За його словами, він демонструє політичну зрілість та мотивацію до змін.

Про це Михайло Шнайдер написав у Facebook у понеділок, 4 серпня.

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Політична зрілість Буданова

Шнайдер вважає, що останні заяви Буданова говорять про його вихід на рівень політика національного масштабу. За його словами, слова про намір зробити країну великою демонструють політичну зрілість та мотивацію до змін.

"Останнє інтервʼю нашого начальника ГУР Кирила Буданова ще раз підтвердило те, що багатьом вже давно було очевидно: він не просто очільник спецслужби, а політик національного масштабу. Звісно, сучасному Українському державнику важливо демонструвати не лише компетенцію у військових та розвідувальних питаннях, а й чітке бачення розвитку країни. І Буданов це прекрасно робить", — наголосив Шнайдер.

Як підтвердження, він навів слова очільника ГУР:

"Моя задача — зробити країну великою. Дрібні результати мене не цікавлять".

За словами політичного експерта, це амбітна заява, масштаб якої виходить за вузькі рамки керівника військової розвідки. Він вважає, що Буданов має мотивацію докорінно змінити країну.

"Власне, про це ж каже й теза Буданова про субʼєктність України, і що саме від неї, а не від міжнародних гравців найбільше залежить доля нашої країни, в тому числі модель виходу з війни. Це критично для розуміння різниці між суцільним покладанням на допомогу з-за кордону і самодостатнім політичним підходом. Який враховує слова європейських чи американських партнерів, але спирається в першу чергу на внутрішній ресурс та волю народу", — пише блогер.

Крім того, Шнайдер звернув увагу на ще один важливий момент, який показує справжній патріотизм Буданова.

"Коли Буданов каже: "Якщо Україні потрібно — ми готові вбивати, якщо потрібно — Будувати. Будувати звичайно краще" — це і є справжній патріотизм в дії, результати якого ми бачимо чи не щодня. Коли дрони Головного управління розвідки заганяють ворожий флот на дальні стоянки. Коли палають російські склади, аеродроми, нафтопереробні заводи й багато іншого. Коли спецпризначенці ГУР вибивають ворога з чергового населеного пункту, як було днями у селі Зелений Гай", — наголосив експерт.

Він також згадав той факт, що основним фактором для безпеки, оборони, розвитку та міжнародної позиції Буданов вважає єдність.

"Маючи суспільну єдність, ми можемо творити дива, але без неї країна може втратити майбутнє. Це твердження звучить особливо гостро на тлі останніх скандалів з антикорупційною інфраструктурою, відповідними непорозуміннями між владою, громадянським суспільством, військовою спільнотою. Такі речі розʼєднують країну, роблячи її зручною мішенню для нашого спільного ворога. І те, що Буданов приділяє цьому ключову увагу, як і інші його стратегічні твердження — це дійсно ознаки політика, здатного перетворити амбіції на системні зміни на національному рівні", — додав Шнайдер.

Допис Шнайдера. Фото: скриншот

Нагадаємо, Буданов висловився про чотири сценарії закінчення повномасштабної війни в Україні.

Крім того, глава ГУР спрогнозував майбутнє Росії після смерті диктатора Володимира Путіна.