Буданов выходит на уровень политика национального масштаба — заявление эксперта

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер проанализировал действия главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, он демонстрирует политическую зрелость и мотивацию к изменениям.

Об этом Михаил Шнайдер написал в Facebook в понедельник, 4 августа.

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Политическая зрелость Буданова

Шнайдер считает, что последние заявления Буданова говорят о его выходе на уровень политика национального масштаба. По его словам, слова о намерении сделать страну великой демонстрируют политическую зрелость и мотивацию к изменениям.

"Последнее интервью нашего начальника ГУР Кирилла Буданова еще раз подтвердило то, что многим уже давно было очевидно: он не просто глава спецслужбы, а политик национального масштаба. Конечно, современному украинскому государственнику важно демонстрировать не только компетенцию в военных и разведывательных вопросах, но и четкое видение развития страны. И Буданов это прекрасно делает", — подчеркнул Шнайдер.

Как подтверждение, он привел слова главы ГУР:

"Моя задача — сделать страну великой. Мелкие результаты меня не интересуют".

По словам политического эксперта, это амбициозное заявление, масштаб которого выходит за узкие рамки руководителя военной разведки. Он считает, что Буданов имеет мотивацию в корне изменить страну.

"Собственно, об этом же говорит и тезис Буданова о субъектности Украины, и что именно от нее, а не от международных игроков больше всего зависит судьба нашей страны, в том числе модель выхода из войны. Это критично для понимания разницы между сплошным полаганием на помощь из-за рубежа и самодостаточным политическим подходом. Который учитывает слова европейских или американских партнеров, но опирается в первую очередь на внутренний ресурс и волю народа", — пишет блогер.

Кроме того, Шнайдер обратил внимание на еще один важный момент, который показывает настоящий патриотизм Буданова.

"Когда Буданов говорит: "Если Украине нужно — мы готовы убивать, если нужно — строить. Строить конечно лучше" — это и есть настоящий патриотизм в действии, результаты которого мы видим чуть ли не каждый день. Когда дроны Главного управления разведки загоняют вражеский флот на дальние стоянки. Когда горят российские склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и многое другое. Когда спецназовцы ГУР выбивают врага из очередного населенного пункта, как было на днях в селе Зеленый Гай", — подчеркнул эксперт.

Он также упомянул тот факт, что основным фактором для безопасности, обороны, развития и международной позиции Буданов считает единство.

"Имея общественное единство, мы можем творить чудеса, но без него страна может потерять будущее. Это утверждение звучит особенно остро на фоне последних скандалов с антикоррупционной инфраструктурой, соответствующими недоразумениями между властью, гражданским обществом, военным сообществом. Такие вещи разъединяют страну, делая ее удобной мишенью для нашего общего врага. И то, что Буданов уделяет этому ключевое внимание, как и другие его стратегические утверждения — это действительно признаки политика, способного превратить амбиции в системные изменения на национальном уровне", — добавил Шнайдер.

Пост Шнайдера. Фото: скриншот

Напомним, Буданов высказался о четырех сценариях окончания полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, глава ГУР спрогнозировал будущее России после смерти диктатора Владимира Путина.