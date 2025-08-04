Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов проявляет политическую зрелость — эксперт о его действиях

Буданов проявляет политическую зрелость — эксперт о его действиях

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 14:35
Буданов выходит на уровень политика национального масштаба — заявление эксперта
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер проанализировал действия главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, он демонстрирует политическую зрелость и мотивацию к изменениям.

Об этом Михаил Шнайдер написал в Facebook в понедельник, 4 августа.

Реклама
Читайте также:

Политическая зрелость Буданова

Шнайдер считает, что последние заявления Буданова говорят о его выходе на уровень политика национального масштаба. По его словам, слова о намерении сделать страну великой демонстрируют политическую зрелость и мотивацию к изменениям.

"Последнее интервью нашего начальника ГУР Кирилла Буданова еще раз подтвердило то, что многим уже давно было очевидно: он не просто глава спецслужбы, а политик национального масштаба. Конечно, современному украинскому государственнику важно демонстрировать не только компетенцию в военных и разведывательных вопросах, но и четкое видение развития страны. И Буданов это прекрасно делает", — подчеркнул Шнайдер.

Как подтверждение, он привел слова главы ГУР:

"Моя задача — сделать страну великой. Мелкие результаты меня не интересуют".

По словам политического эксперта, это амбициозное заявление, масштаб которого выходит за узкие рамки руководителя военной разведки. Он считает, что Буданов имеет мотивацию в корне изменить страну.

"Собственно, об этом же говорит и тезис Буданова о субъектности Украины, и что именно от нее, а не от международных игроков больше всего зависит судьба нашей страны, в том числе модель выхода из войны. Это критично для понимания разницы между сплошным полаганием на помощь из-за рубежа и самодостаточным политическим подходом. Который учитывает слова европейских или американских партнеров, но опирается в первую очередь на внутренний ресурс и волю народа", — пишет блогер.

Кроме того, Шнайдер обратил внимание на еще один важный момент, который показывает настоящий патриотизм Буданова.

"Когда Буданов говорит: "Если Украине нужно — мы готовы убивать, если нужно — строить. Строить конечно лучше" — это и есть настоящий патриотизм в действии, результаты которого мы видим чуть ли не каждый день. Когда дроны Главного управления разведки загоняют вражеский флот на дальние стоянки. Когда горят российские склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и многое другое. Когда спецназовцы ГУР выбивают врага из очередного населенного пункта, как было на днях в селе Зеленый Гай", — подчеркнул эксперт.

Он также упомянул тот факт, что основным фактором для безопасности, обороны, развития и международной позиции Буданов считает единство.

"Имея общественное единство, мы можем творить чудеса, но без него страна может потерять будущее. Это утверждение звучит особенно остро на фоне последних скандалов с антикоррупционной инфраструктурой, соответствующими недоразумениями между властью, гражданским обществом, военным сообществом. Такие вещи разъединяют страну, делая ее удобной мишенью для нашего общего врага. И то, что Буданов уделяет этому ключевое внимание, как и другие его стратегические утверждения — это действительно признаки политика, способного превратить амбиции в системные изменения на национальном уровне", — добавил Шнайдер.

null
Пост Шнайдера. Фото: скриншот

Напомним, Буданов высказался о четырех сценариях окончания полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, глава ГУР спрогнозировал будущее России после смерти диктатора Владимира Путина.

украинцы Украина политики Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации