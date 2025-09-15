Видео
Продажа земли на Закарпатье — обвиняемую экстрадировали из ФРГ

Продажа земли на Закарпатье — обвиняемую экстрадировали из ФРГ

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 18:53
Земельные аферы на Закарпатье — подозреваемую экстрадировали из Германии
Задержание подозреваемой. Фото: НАБУ

В Украину экстрадировали одну из обвиняемых по земельным аферам на Закарпатье. Дело касается продажи земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 гектаров по заниженной стоимости.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро 15 сентября.

В Украину экстрадирована одна из обвиняемых в уголовном производстве в отношении городского головы, председателя районного совета на Закарпатье и еще четырех человек. В июне 2024 года их поймали в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 гектаров.

По данным НАБУ, речь идет об оценщице, которая по предварительному сговору с другими участниками сделки подделала отчет об экспертной денежной оценке участка, занизив его стоимость. Такие действия привели к убыткам территориальной общине на сумму 81,7 млн грн.

В течение следующих 48 часов обвиняемую доставят в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.

"При содействии компетентных органов Федеративной Республики Германии зимой 2024 года лицо задержали и впоследствии удовлетворили экстрадиционный запрос Украины. Передача подозреваемой сотрудникам Национального бюро состоялась в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец — Корчева" Львовской области", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили схему завладения 18 га земли государственной собственности стоимостью более 160 млн грн. Среди фигурантов подсанкционный экс-нардеп от Партии регионов.

В то же время в Киеве разоблачили схему, по которой подозреваемые хотели завладеть землей на Жуковом острове площадью более 11 га и стоимостью более 40 млн гривен.

НАБУ земля коррупция Закарпатье продажа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
