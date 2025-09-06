Хто стоїть за незаконним виведенням землі — розслідування САП

Слідчі дії САП та НАБУ. Фото: САП в офіційному Telegram-каналі

НАБУ та САП викрили схему заволодіння 18 га землі державної власності вартістю понад 160 млн грн і подальшої легалізації цих ділянок. Фігурантам, серед яких підсанкційний екснардеп від Партії регіонів, забудовниця та службовці Держгеокадастру, повідомлено про підозру.

Про це повідомила САП в офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 вересня.

Реклама

Читайте також:

САП викрила масштабну земельну аферу

Слідством встановлено, що навесні 2021 року між екснардепом і забудовницею стався корпоративний конфлікт за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції під Києвом. В результаті забудовниця вирішила вивести активи ринку на підконтрольних осіб. Службовці Головного управління Держгеокадастру незаконно внесли зміни до кадастру, що дозволило розпорядитися земельним масивом площею понад 150 га.

Допис САП у Telegram. Фото: скриншот

"Надалі ділянку передали в оренду підконтрольному товариству, яке відмовилося від частини землі на користь дев’яти осіб, що отримали у власність 9 ділянок загальною площею 18 га, а потім продали їх трьом фірмам, пов’язаним із забудовницею", — йдеться у повідомленні САП.

Пізніше сторони конфлікту підписали меморандум про спільне використання земель, а довірена особа екснардепа увійшла до складу бенефіціарів цих фірм. Подальшому розпорядженню ділянками завадив арешт, накладений на клопотання прокурорів САП. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що САП подала позов про визнання необґрунтованими активів народної депутатки Юлії Діденко та її чоловіка, голови Одеської облради Григорія Діденка.

Раніше ми також інформували, що Україна повернула з-за кордону понад 3,3 мільйона євро, викрадених у результаті корупційної схеми.