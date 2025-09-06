Видео
Главная Новости дня Коррупционная схема на 160 млн грн — установили следователи САП

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 16:29
Кто стоит за незаконным выводом земли - расследование САП
Следственные действия САП и НАБУ. Фото: САП в официальном Telegram-канале

НАБУ и САП разоблачили схему завладения 18 га земли государственной собственности стоимостью более 160 млн грн и дальнейшей легализации этих участков. Фигурантам, среди которых подсанкционный экс-нардеп от Партии регионов, застройщица и служащие Госгеокадастра, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила САП в официальном Telegram-канале в субботу, 6 сентября.

Читайте также:

САП разоблачила масштабную земельную аферу

Следствием установлено, что весной 2021 года между экс-нардепом и застройщицей произошел корпоративный конфликт за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции под Киевом. В результате застройщица решила вывести активы рынка на подконтрольных лиц. Служащие Главного управления Госгеокадастра незаконно внесли изменения в кадастр, что позволило распорядиться земельным массивом площадью более 150 га.

Коррупционная схема на 160 млн грн — установили следователи САП - фото 1
Сообщение САП в Telegram. Фото: скриншот

"В дальнейшем участок передали в аренду подконтрольному обществу, которое отказалось от части земли в пользу девяти человек, получивших в собственность 9 участков общей площадью 18 га, а затем продали их трем фирмам, связанным с застройщицей", — говорится в сообщении САП.

Позже стороны конфликта подписали меморандум о совместном использовании земель, а доверенное лицо экс-нардепа вошло в состав бенефициаров этих фирм. Дальнейшему распоряжению участками помешал арест, наложенный по ходатайству прокуроров САП. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что САП подала иск о признании необоснованными активов народного депутата Юлии Диденко и ее мужа, председателя Одесского облсовета Григория Диденко.

Ранее мы также информировали, что Украина вернула из-за границы более 3,3 миллиона евро, похищенных в результате коррупционной схемы.

НАБУ земля САП подозрение народные депутаты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
