Кто стоит за незаконным выводом земли - расследование САП

НАБУ и САП разоблачили схему завладения 18 га земли государственной собственности стоимостью более 160 млн грн и дальнейшей легализации этих участков. Фигурантам, среди которых подсанкционный экс-нардеп от Партии регионов, застройщица и служащие Госгеокадастра, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила САП в официальном Telegram-канале в субботу, 6 сентября.

САП разоблачила масштабную земельную аферу

Следствием установлено, что весной 2021 года между экс-нардепом и застройщицей произошел корпоративный конфликт за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции под Киевом. В результате застройщица решила вывести активы рынка на подконтрольных лиц. Служащие Главного управления Госгеокадастра незаконно внесли изменения в кадастр, что позволило распорядиться земельным массивом площадью более 150 га.

Сообщение САП в Telegram. Фото: скриншот

"В дальнейшем участок передали в аренду подконтрольному обществу, которое отказалось от части земли в пользу девяти человек, получивших в собственность 9 участков общей площадью 18 га, а затем продали их трем фирмам, связанным с застройщицей", — говорится в сообщении САП.

Позже стороны конфликта подписали меморандум о совместном использовании земель, а доверенное лицо экс-нардепа вошло в состав бенефициаров этих фирм. Дальнейшему распоряжению участками помешал арест, наложенный по ходатайству прокуроров САП. Досудебное расследование продолжается.

