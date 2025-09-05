Видео
Главная Новости дня Дело Полиграфкомбината — Украина вернула из-за границы 3,3 млн

Дело Полиграфкомбината — Украина вернула из-за границы 3,3 млн

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:53
Украина впервые вернула из-за границы средства
Работники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ/Telegram

Украина впервые вернула из-за границы средства, украденные в результате коррупционной схемы. Речь идет о более чем 3,3 миллиона евро.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в пятницу, 5 сентября, в Telegram.

Читайте также:

Украина впервые вернула из-за границы средства — что известно

По данным НАБУ, около 3,377 млн евро (ориентировочно 163 млн грн по курсу НБУ) поступит в государственный бюджет от французской компании, имеющей отношение к делу НАБУ и САП о злоупотреблениях на ГП "Полиграфкомбинат "Украина". Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранный субъект.

Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября его утвердил суд в Париже.

Расследование НАБУ и САП установило, что Полиграфкомбинат закупал у французской компании материалы по завышенным ценам через эстонскую компанию-прокладку. А бывший директор государственного предприятия получил за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Всего в производстве сообщено о подозрении 8 лицам, в частности экс-руководителю госпредприятия.

Этот результат стал возможным благодаря совместной следственной группе НАБУ, САП, правоохранителей Франции и Эстонии под эгидой Евроюста. Взаимодействие с иностранными коллегами было налажено через платформу ОЭСР GLEN — Глобальную сеть практикующих работников правоохранительных органов, которая помогла наладить устойчивые и партнерские отношения с большим количеством стран. Важную роль в процессе также сыграла инициатива STAR (Stolen Asset Recovery).

Справа Поліграфкомбінату
Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Напомним, что недавно трое руководителей коммунальных предприятий и инженер в Киеве получили подозрения в растрате государственных средств.

Ранее сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики.

НАБУ коррупция САП деньги расследование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
