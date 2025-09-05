Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ/Telegram

Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупційної схеми. Йдеться про більш ніж 3,3 мільйона євро.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у п'ятницю, 5 вересня, в Telegram.

Україна вперше повернула з-за кордону кошти — що відомо

За даними НАБУ, близько 3,377 млн євро (орієнтовно 163 млн грн за курсом НБУ) надійде до державного бюджету від французької компанії, дотичної до справи НАБУ і САП щодо зловживань на ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

Розслідування НАБУ і САП встановило, що Поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку. А колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру 8 особам, зокрема екскерівнику держпідприємства.

Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN — Глобальну мережу практикуючих працівників правоохоронних органів, яка допомогла налагодити стійкі та партнерські відносини із великою кількістю країн. Важливу роль у процесі також відіграла ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery).

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

