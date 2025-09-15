Відео
Головна Новини дня Продаж землі на Закарпатті — фігурантку екстрадували з Німеччини

Продаж землі на Закарпатті — фігурантку екстрадували з Німеччини

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 18:53
Земельні афери на Закарпатті — підозрювану екстрадували з Німеччини
Затримання підозрюваної. Фото: НАБУ

В Україну екстрадували одну з обвинувачених щодо земельних афер на Закарпатті. Справа стосується продажу земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 гектари за заниженою вартістю.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро 15 вересня. 

Читайте також:

Продаж за безцінь землі на Закарпатті

В Україну екстрадовано одну з обвинувачених у кримінальному провадженні стосовно міського голови, голови районної ради на Закарпатті та ще чотирьох осіб. У червні 2024 року їх викрили на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 гектари.

За даними НАБУ, йдеться про оцінювачку, яка за попередньою змовою з іншими учасниками оборудки підробила звіт про експертну грошову оцінку ділянки, занизивши її вартість. Такі дії призвели до збитків територіальній громаді на суму 81,7 млн грн.

Протягом наступних 48 годин обвинувачену доставлять до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

"За сприяння компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини взимку 2024 року особу затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам Національного бюро відбулась в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець — Корчова" Львівської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили схему заволодіння 18 га землі державної власності вартістю понад 160 млн грн. Серед фігурантів підсанкційний екснардеп від Партії регіонів.

Водночас у Києві викрили схему, за якою підозрювані хотіли заволодіти землею на Жуковому острові площею понад 11 га та вартістю понад 40 млн грн.

НАБУ земля корупція Закарпаття продаж
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
