Пробы Манту в Украине больше не будет: появится новый тест

В Украине с апреля постепенно будут внедрять более эффективные методы выявления туберкулеза. Пробу Манту заменят тестом на высвобождение гамма-интерферона. Его начнут делать во всех регионах страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление генерального директора Центра общественного здоровья Владимир Курпита по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом, передает Новини.LIVE.

Тест на высвобождение гамма-интерферона

"Сейчас Украина широко внедряет новые методы диагностики туберкулеза. Так называемый тест высвобождения гамма-интерферона (ТВГИ) позволяет выявлять туберкулез, особенно у детей, значительно эффективнее и качественнее, чем это было раньше. С этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля месяца эта программа начнет внедряться во всех регионах Украины", — рассказал Курпита.

Он говорит, что современные системы GeneXpert позволяют выявлять туберкулез, в том числе лекарственно-устойчивые формы, всего за четыре часа.

Курс терапии

Руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика сообщил, что теперь курс терапии длится 6-9 месяцев, а не полтора года.

Благодаря этому уровень выздоровления вырос с 50% в 2017 году до 72-75%. При этом около 70% пациентов проходят лечение амбулаторно. Кроме того, люди с туберкулезом получают медико-социальное сопровождение.

"Человеку помогают принимать ежедневно таблетки, напоминая ему об этом, оказывая поддержку, помогая, например, восстановить документы, если это внутренне перемещенные лица. И таким образом у нас 67% людей с туберкулезом получают такую поддержку как со стороны государства, так и со стороны международных доноров", — подчеркнул он.

Заика отметил, что лечение и диагностика заболевания являются бесплатными. Кроме того, вакцинацию проводят в первый день жизни ребенка.

А с 1 января в Украине обновили календарь профилактических прививок. Он включает обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний. В частности, речь идет о туберкулезе и кори.