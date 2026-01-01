Видео
Главная Новости дня Обновлен календарь прививок — когда и от чего вакцинироваться

Обновлен календарь прививок — когда и от чего вакцинироваться

Дата публикации 1 января 2026 10:15
Календарь прививок — во сколько лет вакцинировать детей, вакцина против ВПЧ-инфекции стала обязательной
Прививка ребенка. Фото: УНІАН

С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине обновлен календарь профилактических прививок. Теперь в него войдет вакцина против папилломавирусной инфекции (ВПЧ-инфекция) для девушек в возрасте 12-13 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Читайте также:

Что меняется

В Украине такой календарь охватывает обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний, которые несут наибольшую угрозу жизни и здоровью: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция, а также вирус папилломы человека.

Прививка против ВПЧ будет проводиться девятивалентной вакциной против наиболее онкогенных типов вируса папилломы человека.

Украина переходит на использование комбинированных вакцин и синхронизацию схем вакцинации против гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. Это уменьшит количество выполняемых инъекций для ребенка.

Также обновляется график прививок против кори, паротита и краснухи (КПК) — в один и четыре года.

Вакцину против туберкулеза (БЦЖ) теперь будут вводить не на 3–5-е сутки после рождения, а через 24 часа после появления на свет. Или до 18 лет, если прививка в родильном доме не проводилась.

Кроме того, прививки против полиомиелита всех возрастных групп будут проводиться инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) — в два, четыре, шесть, 18 месяцев и шесть лет.

календар щеплень
Обновленный календарь прививок. Фото: Минздрав

Когда вакцинироваться против других болезней

Против вирусного гепатита В будет четыре прививки — в два, четыре, шесть и 18 месяцев.

Коклюш, дифтерия, столбняк — четыре комбинированных прививки в два, четыре, шесть и 18 месяцев, а также две прививки против дифтерии и столбняка в 6 и 16 лет с последующей ревакцинацией во взрослом возрасте каждые десять лет.

ХИБ-инфекция — четыре прививки в два, четыре, шесть и 18 месяцев.

Также детям до семи месяцев не будут проводить туберкулиновую кожную пробу (проба Манту), если не было контакта с человеком, который болеет туберкулёзом.

Отметим, что все вакцины для обязательных профилактических прививок являются бесплатными для населения.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
