Календарь прививок — во сколько лет вакцинировать детей, вакцина против ВПЧ-инфекции стала обязательной

Прививка ребенка. Фото: УНІАН

С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине обновлен календарь профилактических прививок. Теперь в него войдет вакцина против папилломавирусной инфекции (ВПЧ-инфекция) для девушек в возрасте 12-13 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Реклама

Читайте также:

Что меняется

В Украине такой календарь охватывает обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний, которые несут наибольшую угрозу жизни и здоровью: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция, а также вирус папилломы человека.

Прививка против ВПЧ будет проводиться девятивалентной вакциной против наиболее онкогенных типов вируса папилломы человека.

Украина переходит на использование комбинированных вакцин и синхронизацию схем вакцинации против гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. Это уменьшит количество выполняемых инъекций для ребенка.

Также обновляется график прививок против кори, паротита и краснухи (КПК) — в один и четыре года.

Вакцину против туберкулеза (БЦЖ) теперь будут вводить не на 3–5-е сутки после рождения, а через 24 часа после появления на свет. Или до 18 лет, если прививка в родильном доме не проводилась.

Кроме того, прививки против полиомиелита всех возрастных групп будут проводиться инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) — в два, четыре, шесть, 18 месяцев и шесть лет.

Обновленный календарь прививок. Фото: Минздрав

Когда вакцинироваться против других болезней

Против вирусного гепатита В будет четыре прививки — в два, четыре, шесть и 18 месяцев.

Коклюш, дифтерия, столбняк — четыре комбинированных прививки в два, четыре, шесть и 18 месяцев, а также две прививки против дифтерии и столбняка в 6 и 16 лет с последующей ревакцинацией во взрослом возрасте каждые десять лет.

ХИБ-инфекция — четыре прививки в два, четыре, шесть и 18 месяцев.

Также детям до семи месяцев не будут проводить туберкулиновую кожную пробу (проба Манту), если не было контакта с человеком, который болеет туберкулёзом.

Отметим, что все вакцины для обязательных профилактических прививок являются бесплатными для населения.

Напомним, ранее сообщалось, почему постельное белье надо менять часто.

Также мы писали, сколько времени может храниться еда в холодильнике при отключениях света.