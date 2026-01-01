Календар щеплень — у скільки років вакцинувати дітей, вакцина проти ВПЛ-інфекції стала обов'язковою

Щеплення дитини. Фото: УНІАН

Від сьогодні, 1 січня, в Україні оновлено календар профілактичних щеплень. Тепер до нього увійде вакцина проти папіломавірусної інфекції (ВПЛ-інфекція) дівчат віком 12–13 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Що змінюється

В Україні такий календар охоплює обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань, які несуть найбільшу загрозу життю та здоров'ю: туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція, а також вірус папіломи людини.

Щеплення проти ВПЛ проводитиметься дев'ятивалентною вакциною проти найбільш онкогенних типів вірусу папіломи людини.

Україна переходить на використання комбінованих вакцин та синхронізацію схем вакцинації проти гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції. Це зменшить кількість зроблених ін’єкцій для дитини.

Також оновлюється графік щеплень проти кору, паротиту і краснухи (КПК) — в один та чотири роки.

Вакцину проти туберкульозу (БЦЖ) тепер вводитимуть не на 3–5-ту добу після народження, а через 24 години після появи на світ. Або до 18 років, якщо щеплення у пологовому відділенні не проводилося.

Крім того, щеплення проти поліомієліту всіх вікових груп проводитимуться інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) — у два, чотири, шість, 18 місяців та шість років.

Оновлений календар щеплень. Фото: МОЗ

Коли вакцинуватись проти інших хвороб

Проти вірусного гепатиту В буде чотири щеплення — у два, чотири, шість та 18 місяців.

Кашлюк, дифтерія, правець — чотири комбіновані щеплення у два, чотири, шість та 18 місяців, а також два щеплення проти дифтерії та правця у 6 та 16 років з подальшою ревакцинацією у дорослому віці що десять років.

ХІБ-інфекція — чотири щеплення у два, чотири, шість та 18 місяців.

Також дітям до семи місяців не проводитимуть туберкулінову шкірну пробу (проба Манту), якщо не було контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз.

Зазначимо, що всі вакцини для обов’язкових профілактичних щеплень є безоплатними для населення.

