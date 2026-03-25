Проби Манту в Україні більше не буде: з'явиться новий тест

Проби Манту в Україні більше не буде: з'явиться новий тест

Дата публікації: 25 березня 2026 14:25
Щеплення. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні з квітня поступово будуть впроваджувати ефективніші методи виявлення туберкульозу. Пробу Манту замінять тестом на вивільнення гамма-інтерферону. Його почнуть робити у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву генерального директора Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Тест на вивільнення гамма-інтерферону

"Зараз Україна широко впроваджує нові методи діагностики туберкульозу. Так званий тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ) дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було раніше. З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України", — розповів Курпіта.

Гендиректор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. Фото: Укрінформ

Він каже, що сучасні системи GeneXpert дають змогу виявляти туберкульоз, у тому числі лікарсько-стійкі форми, всього за чотири години.

Курс терапії

Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка повідомив, що тепер курс терапії триває 6-9 місяців, а не півтора року. 

Завдяки цьому рівень одужання зріс із 50% у 2017 році до 72–75%. Водночас близько 70% пацієнтів проходять лікування амбулаторно. Крім того, люди з туберкульозом отримують медико-соціальний супровід.

Олександр Заїка. Фото: Укрінформ

"Людині допомагають приймати щодня таблетки, нагадуючи їй про це, надаючи підтримку, допомагаючи, наприклад, відновити документи, якщо це внутрішньо переміщені особи. І таким чином у нас 67% людей з туберкульозом отримують таку підтримку як з боку держави, так і з боку міжнародних донорів", — наголосив він.

Заїка зауважив, що лікування та діагностика захворювання є безкоштовними. Крім того, вакцинацію проводять у перший день життя дитини.

Нещодавно виповнилося шість років, як ВООЗ оголосила про поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Внаслідок цього сталася пандемія. Перший випадок в Україні зафіксували наприкінці лютого 2020 року в Чернівецькій області.

А з 1 січня в Україні оновили календар профілактичних щеплень. Він охоплює обовʼязкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань. Зокрема, йдеться про туберкульоз та кір.

вакцинація Україна туберкульоз щеплення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
