Как подключиться к сети в случае проблем с мобильной связью из-за блэкаута

Украинцы вследствие масштабных обесточиваний в стране могут сталкиваться с проблемами с мобильной связью. Выходом из ситуации является национальный роуминг.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и говорится на сайте BRDO (Офиса эффективного регулирования).

Как подключить услугу "Национальный роуминг"

Лукашук напомнил, что благодаря этой услуге можно переключаться между операторами в пользоваться базовыми услугами мобильной связи. В частности, звонками и смс.

Для того, чтобы подключиться к сети другого оператора, необходимо выполнить следующие шаги:

отключить автовыбор сети. На Android-смартфоне перейти в настройки — мобильная сеть (или подключение) — оператор. На гаджетах с iOS зайти в параметры — сотовые данные — выбор сети;

выбрать доступную сеть — Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

в случае если не удалось подключиться, повторить попытку или выбрать другую сеть.

После этого необходимости проверить возможность исходящего звонка или смс.

Инструкция по подключению услуги "национальный роуминг". Фото: BRDO

Напомним, что в ночь с 7 на 8 января Запорожье и область остались без света из-за атаки. Из-за этого местные власти предупредили, что мобильная связь в регионе работает в аварийном режиме.

Также мы писали, что с 1 января 2026 года Украина присоединилась к официальному роумингу Roam like at home. Таким образом, украинцы теперь могут пользоваться связью и интернетом в странах ЕС без дополнительных доплат.