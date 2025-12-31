Видео
Мобильная связь изменится — что ждет украинцев с 1 января в ЕС

Мобильная связь изменится — что ждет украинцев с 1 января в ЕС

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 13:41
Украина присоединится к Roam like at home — какая будет стоимость мобильной связи в ЕС
Телефон. Фото: Freepik

С 1 января 2026 года Украина официально присоединится к европейской зоне роуминга Roam like at home. Это означает, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в странах ЕС без дополнительных доплат.

Об этом сообщает DW.

Читайте также:

Украина присоединится к Roam like at home

С 2026 года звонки, SMS и мобильный интернет в 27 странах ЕС будут тарифицироваться по условиям домашнего тарифа, без дополнительных сборов. Такие же правила будут действовать и для абонентов из Евросоюза во время пребывания в Украине.

Решение о присоединении Украины к европейской роуминговой зоне было принято еще в июле, а полноценно новые правила заработают с 1 января 2026 года. Принцип Roam like at home уже много лет действует для граждан ЕС и позволяет пользоваться связью за рубежом без классических роуминговых доплат.

Для украинцев это означает, что перед поездкой в ЕС не нужно будет подключать специальные роуминговые пакеты или платить дополнительно. Услуга роуминга автоматически будет входить в большинство тарифных планов. Не будет иметь значения, в какой именно стране Евросоюза находится абонент — в Польше, Германии, Франции или где-либо еще, — звонки и SMS будут оплачиваться так же, как в Украине.

Условия для голосовой связи и SMS будут полностью "домашними". Что касается мобильного интернета, то здесь будут действовать общеевропейские правила: если тариф в Украине предусматривает большой объем гигабайтов или безлимит, оператор может применить формулу ограничения трафика в роуминге. При этом доступного объема интернета будет достаточно для повседневного пользования.

Новые правила будут распространяться не только на туристов, но и на украинцев, которые находятся в странах ЕС под временной защитой и продолжают пользоваться украинскими SIM-картами. По данным регулятора, сейчас в Евросоюзе используется около трех миллионов украинских SIM-карт, из которых более миллиона являются активными.

Совместное соглашение между украинскими и европейскими операторами будет действовать с 1 января 2026 года до 4 марта 2027 года с возможностью продления. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом безопасности и общей ситуации.

Опасения относительно возможного роста тарифов внутри Украины из-за присоединения к Roam like at home пока не подтверждаются. Украинские мобильные операторы заявляют, что прямой связи между интеграцией в роуминговую зону ЕС и повышением цен нет. В частности в Vodafone заверили, что подорожание для абонентов не планируется, а пакетные минуты и часть гигабайтов можно будет использовать как в Украине, так и в странах ЕС без дополнительной оплаты.

Ранее украинцам рассказали, как избежать подорожания тарифа на мобильную связь.

А также мы давали советы, как сэкономить на мобильной связи во время путешествий за границу.

Украина Европа связь роуминг мобильный оператор
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
