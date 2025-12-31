Україна приєднається до Roam like at home — яка буде вартість мобільного зв'язку в ЄС

Телефон. Фото: Freepik

Від 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднається до європейської зони роумінгу Roam like at home. Це означає, що українці зможуть користуватися мобільним зв'язком і інтернетом у країнах ЄС без додаткових доплат.

Про це повідомляє DW.

Україна приєднається до Roam like at home

Від 2026 року дзвінки, SMS і мобільний інтернет у 27 країнах ЄС тарифікуватимуться за умовами домашнього тарифу, без додаткових зборів. Такі ж правила діятимуть і для абонентів з Євросоюзу під час перебування в Україні.

Рішення про приєднання України до європейської роумінгової зони було ухвалене ще в липні, а повноцінно нові правила запрацюють з 1 січня 2026 року. Принцип Roam like at home вже багато років діє для громадян ЄС і дозволяє користуватися зв'язком за кордоном без класичних роумінгових доплат.

Для українців це означає, що перед поїздкою до ЄС не потрібно буде підключати спеціальні роумінгові пакети чи платити додатково. Послуга роумінгу автоматично входитиме до більшості тарифних планів. Не матиме значення, в якій саме країні Євросоюзу перебуває абонент — у Польщі, Німеччині, Франції чи будь-де ще, — дзвінки та SMS оплачуватимуться так само, як в Україні.

Умови для голосового зв'язку та SMS будуть повністю "домашніми". Щодо мобільного інтернету, то тут діятимуть загальноєвропейські правила: якщо тариф в Україні передбачає великий обсяг гігабайтів або безліміт, оператор може застосувати формулу обмеження трафіку в роумінгу. Водночас доступного обсягу інтернету буде достатньо для повсякденного користування.

Нові правила поширюватимуться не лише на туристів, а й на українців, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом і продовжують користуватися українськими SIM-картками. За даними регулятора, зараз у Євросоюзі використовується близько трьох мільйонів українських SIM-карток, з яких понад мільйон є активними.

Спільна угода між українськими та європейськими операторами діятиме з 1 січня 2026 року до 4 березня 2027 року з можливістю продовження. Подальші рішення ухвалюватимуться з урахуванням безпекової та загальної ситуації.

Побоювання щодо можливого зростання тарифів усередині України через приєднання до Roam like at home наразі не підтверджуються. Українські мобільні оператори заявляють, що прямого зв'язку між інтеграцією до роумінгової зони ЄС і підвищенням цін немає. Зокрема у Vodafone запевнили, що здорожчання для абонентів не планується, а пакетні хвилини та частина гігабайтів можна буде використовувати як в Україні, так і в країнах ЄС без додаткової оплати.

