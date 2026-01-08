Як підключитися до мережі у разі проблем з мобільним зв'язком через блекаут

Проблеми з мобільним зв'язком через блекаут — що робити
Українці внаслідок масштабних знеструмлень в країні можуть стикатися з проблемами з мобільним зв'язком. Виходом із ситуації є національний роумінг.
Про це у Telegram повідомляє глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та йдеться на сайті BRDO (Офісу ефективного регулювання).
Як підключити послугу "Національний роумінг"
Лукашук нагадав, що завдяки цій послузі можна перемикатися між операторами в користуватися базовими послугами мобільного зв'язку. Зокрема, дзвінками та смс.
Для того, щоб під'єднатися до мережі іншого оператора, необхідно виконати наступні кроки:
- вимкнути автовибір мережі. На Android-смартфоні перейти у налаштування — мобільна мережа (чи підключення) — оператор. На гаджетах з iOS зайти у параметри — стільникові дані — вибір мережі;
- вибрати доступну мережу — Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL;
- у разі якщо не вдалося під’єнатися, повторити спробу чи вибирати іншу мережу.
Після цього необхідності перевірити можливість вихідного дзвінка або смс.
Нагадаємо, що у ніч з 7 проти 8 січня Запоріжжя та область залишилися без світла через атаку. Через це місцева влада попередила, що мобільний зв'язок у регіоні працює в аварійному режимі.
Також ми писали, що від 1 січня 2026 року України приєдналася до офіційного роумінгу Roam like at home. Таким чином, українці тепер можуть користуватися зв'язком та інтернетом у країнах ЄС без додаткових доплат.
