Україна
Головна Новини дня Проблеми з мобільним зв'язком через блекаут — що робити

Проблеми з мобільним зв'язком через блекаут — що робити

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 05:05
Як підключитися до мережі у разі проблем з мобільним зв'язком через блекаут
Чоловік із телефоном. Фото: Pexels

Українці внаслідок масштабних знеструмлень в країні можуть стикатися з проблемами з мобільним зв'язком. Виходом із ситуації є національний роумінг.

Про це у Telegram повідомляє глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та йдеться на сайті BRDO (Офісу ефективного регулювання).

Читайте також:

Як підключити послугу "Національний роумінг"

Лукашук нагадав, що завдяки цій послузі можна перемикатися між операторами в користуватися базовими послугами мобільного зв'язку. Зокрема, дзвінками та смс.

Для того, щоб під'єднатися до мережі іншого оператора, необхідно виконати наступні кроки:

  • вимкнути автовибір мережі. На Android-смартфоні перейти у налаштування — мобільна мережа (чи підключення) — оператор. На гаджетах з iOS зайти у параметри — стільникові дані — вибір мережі;
  • вибрати доступну мережу — Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL;
  • у разі якщо не вдалося під’єнатися, повторити спробу чи вибирати іншу мережу.

Після цього необхідності перевірити можливість вихідного дзвінка або смс.

Як підключити послугу національний роумінг - інструкція
Інструкція з підключення послуги "національний роумінг". Фото: BRDO

Нагадаємо, що у ніч з 7 проти 8 січня Запоріжжя та область залишилися без світла через атаку. Через це місцева влада попередила, що мобільний зв'язок у регіоні працює в аварійному режимі.

Також ми писали, що від 1 січня 2026 року України приєдналася до офіційного роумінгу Roam like at home. Таким чином, українці тепер можуть користуватися зв'язком та інтернетом у країнах ЄС без додаткових доплат.

гаджети зв'язок мобільний інтернет війна в Україні мобільні оператори мобільний телефон
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
