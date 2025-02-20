Буданов интервью - какая ситуация на фронте

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE

Глава ГУР МО Кирилл Будановзаявил, что у россиян есть продвижение на фронте. Но в целом ситуация сложная, поэтому все стоит осматривать во временном разрезе.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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"Проблемы у оккупантов также есть", — подчеркнул руководитель ГУР МО.

На вопрос журналиста о том, нет ли обвала фронта, Буданов ответил: "Нет".

Когда же тот уточнил, не будет ли его в перспективе, главный разведчик сказал: "Завтра, послезавтра, или через неделю этого не произойдет".

Ранее Буданов высказал свою оценку относительно политики администрации президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине.

Ранее Трамп заявил, что выделенные на помощь Украине американские деньги придется вернуть, или объяснить, на что они пошли.