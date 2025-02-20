Буданов інтерв'ю - яка ситуація на фронті

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що у росіян є просування на фронті. Але в цілому ситуація складна, тому все варто оглядати в часовому розрізі.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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"Проблеми в окупантів також є", — наголосив керівник ГУР МО.

На питання журналіста про те, чи немає обвалу фронту, Буданов відповів: "Ні".

Коли ж той уточнив, чи не буде його в перспективі, головний розвідник сказав: "Завтра, післязавтра чи через тиждень цього не відбудеться".

Раніше Буданов висловив свою оцінку щодо політики адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно війни в Україні.

Раніше Трамп заявив, що виділені на допомогу Україні американські гроші доведеться повернути, або пояснити, на що вони пішли.