Буданов інтерв'ю - яка ситуація на фронті

Проблеми є — Буданов прокоментував ситуацію на фронті
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що у росіян є просування на фронті. Але в цілому ситуація складна, тому все варто оглядати в часовому розрізі.
Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.
Буданов розкрив ситуацію на фронті
"Проблеми в окупантів також є", — наголосив керівник ГУР МО.
На питання журналіста про те, чи немає обвалу фронту, Буданов відповів: "Ні".
Коли ж той уточнив, чи не буде його в перспективі, головний розвідник сказав: "Завтра, післязавтра чи через тиждень цього не відбудеться".
Раніше Буданов висловив свою оцінку щодо політики адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно війни в Україні.
Раніше Трамп заявив, що виділені на допомогу Україні американські гроші доведеться повернути, або пояснити, на що вони пішли.
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