Буданов висловився щодо позиції Трампа про кінець війни в Україні

Глава ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник ГУР МО Кирило Буданов висловив свою оцінку щодо політики адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно війни в Україні. За його словами, Трамп відкрито заявив про своє бажання зупинити війну, і ця теза стала основою для роботи його команди.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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Кирило Буданов наголосив, що головною метою Дональда Трампа є саме припинення бойових дій, без чіткого визначення переможця чи переможеного. Він зазначив, що різні групи в адміністрації Трампа працюють над реалізацією цього задуму, і їхні дії цілком логічні з погляду американської політики.

"Є, давайте так назвемо, генеральний задум президента Трампа, який публічно сказав: "Я хочу покласти край цій війні". Ще, здається, в оригіналі він говорив: я хочу зупинити цю війну. Диявол у деталях, як кажуть у приказці. На реалізацію цієї тези спрямована більшість дій різних груп у його адміністрації, і це абсолютно нормально. І потрібно досягти мети — їхня мета чітко сформульована. Зупинити війну. Це не передбачає перемогу однієї сторони, поразку однієї сторони, якісь ще пункти. Це передбачає зробити саме те, що він заявив", — сказав очільник ГУР МО.

Водночас він підкреслив, що і Україна, і Росія намагатимуться використати цю ситуацію у власних інтересах. Кожна зі сторін прагне отримати максимальні переваги.

"Ось така реальність. Розуміючи реальність, кожна зі сторін, тобто Україна, з одного боку, РФ — з іншого, будуть робити все можливе, щоб якось підкоригувати, витиснути із ситуації все можливе для себе", — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, аналітики ISW припускають, що Путін формує "ефективну групу" для переговорів із США та просуватиме економічні поступки для Росії.

Також Кирило Буданов звернувся до українців та прокоментував нещодавні заяви політиків.