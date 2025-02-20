Буданов высказался относительно позиции Трампа о конце войны в Украине

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов высказал свою оценку политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине. По его словам, Трамп открыто заявил о своем желании остановить войну, и этот тезис стал основой для работы его команды.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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Кирилл Буданов отметил, что главной целью Дональда Трампа является именно прекращение боевых действий, без четкого определения победителя или побежденного. Он отметил, что различные группы в администрации Трампа работают над реализацией этого замысла, и их действия вполне логичны с точки зрения американской политики.

"Есть, давайте так назовем, генеральный замысел президента Трампа, который публично сказал: "Я хочу положить конец этой войне". Еще, кажется, в оригинале он говорил: я хочу остановить эту войну. Дьявол в деталях, как говорят в поговорке. На реализацию этого тезиса направлено большинство действий различных групп в его администрации, и это абсолютно нормально. И нужно достичь цели — их цель четко сформулирована. Остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение одной стороны, какие-то еще пункты. Это предполагает сделать именно то, что он заявил", — сказал глава ГУР МО.

В то же время он подчеркнул, что и Украина, и Россия будут пытаться использовать эту ситуацию в собственных интересах. Каждая из сторон стремится получить максимальные преимущества.

"Вот такая реальность. Понимая реальность, каждая из сторон, то есть Украина, с одной стороны, РФ — с другой, будут делать все возможное, чтобы как-то подкорректировать, выжать из ситуации все возможное для себя", — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, аналитики ISW предполагают, что Путин формирует "эффективную группу" для переговоров с США и будет продвигать экономические уступки для России.

Также Кирилл Буданов обратился к украинцам и прокомментировал недавние заявления политиков.