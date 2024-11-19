Саммит G20 в Бразилии — об Украине почти не упомянули в итоговом коммюнике

Участники саммита Фото: прессслужба G20

В коммюнике саммита G20, состоявшемся в бразильском Рио-де-Жанейро, есть только одно упоминание о войне в Украине. Было отмечено о "человеческих страданиях".

Документ опубликован на официальном сайте саммита.

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В декларации саммита G20 лишь отмечаются "человеческие страдания" и негативные последствия войны в Украине для всего мира.

"В частности, о войне в Украине, вспоминая наши обсуждения в Нью-Дели, мы отмечаем человеческие страдания и негативные дополнительные последствия войны относительно глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста. Мы приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир, поддерживая все цели и принципы Устава ООН по содействию мирным, дружеским и добрососедским отношениям между народами", — говорится в декларации.

Financial Times пишет, что в отличие от прошлогоднего коммюнике саммита G20 в Нью-Дели, на этот раз не были осуждены ядерные угрозы России, а также не было требований прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру.

"Это не то, что мы надеялись услышать по Украине", — заявил высокопоставленный чиновник из одной из западных стран-членов G20.

Некоторые европейские делегации выступали за более решительные формулировки, осуждая Россию после недавних атак, но в конце концов отказались от этих требований из-за опасений, что это может привести к срыву совместного заявления.

"Формулирования слишком слабы. У них ничего не сказано о последних атаках. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы потасовка и ни одного заявления не было бы", — пояснил европейский дипломат.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G-20.

А лидер России Владимир Путин отказался от поездки на саммит G20 в Бразилии из-за ордера Международного уголовного суда на его арест.