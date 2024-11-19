Саміт G20 у Бразилії — про Україну майже не згадали у підсумковому комюніке

Учасники саміту. Фото: пресслужба G20

У комюніке саміту G20, що відбувся у бразильському Ріо-де-Жанейро, є лише одна згадка про війну в Україні. Було наголошено на "людських стражданнях".

Документ опублікований на офіційному сайті саміту.

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Про що йдеться у підсумковій заяві G20

У декларації саміту G20 лише наголошується на "людських стражданнях" та негативних наслідках війни в Україні для усього світу.

"Зокрема, щодо війни в Україні, згадуючи наші обговорення в Нью-Делі, ми підкреслюємо людські страждання та негативні додаткові наслідки війни щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків постачань, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання. Ми вітаємо всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий та міцний мир, підтримуючи всі цілі та принципи Статуту ООН для сприяння мирним, дружнім та добросусідським відносинам між народами", — йдеться у декларації.

Financial Times пише, що, на відміну від торішнього комюніке саміту G20 в Нью-Делі, цього разу не було засуджено ядерні погрози Росії, а також не містилось вимог припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру.

"Це не те, що ми сподівалися почути щодо України", — заявив високопосадовець однієї із західних країн-членів G20.

Деякі європейські делегації виступали за більш рішучі формулювання, засуджуючи Росію після нещодавніх атак, але врешті-решт відмовились від цих вимог через побоювання, що це може призвести до зриву спільної заяви.

"Формулювання занадто слабкі. У них нічого не сказано про останні атаки. Але ніхто не хотів заходити надто далеко, інакше почалася б бійка і жодної заяви не було б", — пояснив європейський дипломат.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон потис руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову на саміті G-20.

А лідер Росії Володимир Путін відмовився від поїздки на саміт G20 в Бразилії через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.