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Главная Новости дня Назначение новой главы по экспорту оружия — разгорелся скандал

Назначение новой главы по экспорту оружия — разгорелся скандал

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Дата публикации 27 июня 2025 15:45
Екатерина Михалко — 24-летняя девушка стала руководителем по экспорту оружия
Руководитель по экспорту оружия Екатерина Михалко. Фото: facebook/katerynamykhalko
Ключові моменти Назначение Михалко на должность Заявление ВСУ о назначении Михалко Что говорит сама Михалко Кто поддерживает Михалко

Недавно 24-летнюю Екатерину Михалко назначили исполнительным директором объединения "Технологические Силы Украины" (ТСУ), занимающегося экспортом оружия. Из-за этого случился громкий скандал, ведь украинские чиновники и должностные лица поставили под сомнение ее стремительный карьерный рост.

Новини.LIVE подробно разобрались в этом назначении.

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Назначение Михалко на должность

После того, как Екатерина Михалко заняла должность, некоторые народные депутаты, в частности Алексей Гончаренко и Марьяна Безуглая, выразили недовольство. Также возмущались рядовые украинцы в комментариях под сообщениями о кадровых изменениях в соцсетях. Они попросили девушку поделиться "секретом успеха", ведь она еще "достаточно юная".

Девушку обвинили в связях с грантовой средой и приближенности к определенным политическим фигурам. Из-за этого возникла ожесточенная дискуссия, но в ТСУ объяснили, почему 24-летнюю Михалко выбрали руководительницей объединения.

Заявление ВСУ о назначении Михалко

Президент "Технологических Сил Украины" Вадим Юник отметил, что ТСУ — это объединение ради безопасности и обороны будущего, в котором есть целостное и независимое государство, а нападки на Михалко являются нападением на ценности организации — равенство, патриотизм и прогрессивность.

"Современный украинский технологический дефенс сектор должен отличаться от закостенелой советской школы, от которой мы все и везде должны отходить. Частные производители, члены ТСУ, работают на то, чтобы в отрасль привлекались новые прогрессивные специалисты. Сегодня мы должны создавать в Украине культуру демократической бизнес-среды и отходить от советчины, которая имела и продолжает иметь в своей основе травлю и неполноценность", — говорится в сообщении.

Катерина Михалко на посаді керівниці з експорту зброї
Вадим Юник и Екатерина Михалко. Фото: ТСУ

В ведомстве отметили, что одно из преимуществ частного сектора в возможности выбирать лучших, независимо от возраста, пола, социального статуса, финансовых возможностей, происхождения или внешности. Главный критерий для ТСУ — это эффективность и профессионализм.

"Политики и структура Технологических Сил Украины определяет, что исполнительный директор объединения назначается Советом директоров и только действительные члены ассоциации могут оценивать эффективность директора на занимаемой должности, вносить свои предложения и замечания. Это и есть тот инструмент демократического влияния для нас в ТСУ", — добавили в ведомстве.

Кроме того, там напомнили, что объединение было создано, чтобы отстаивать рыночные условия для производителей вооружения и военной техники и создавать среду, где у оружейников будут все возможности для производства и поставки как можно большего количества техники Силам Обороны для защиты государства.

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Скриншот сообщения ТСУ
Катерина Михалко
Скриншот сообщения ТСУ

Что говорит сама Михалко

В то же время сама Екатерина Михалко заявила, что "в обществе открылся ящик Пандоры" и против нее развернули кампанию.

"Шарий, Олешко, Гончаренко и еще с десяток пророссийских Telegram-каналов с миллионной аудиторией развернули кампанию против меня. Требуют "оправданий". За что? За то, что я — женщина. Мне 24 года. Я живу в Украине. Занимаюсь вооружением и дронами для армии. Возглавляю общественную организацию. Частные компании — по собственному желанию — выбирают работать вместе. Мы платим зарплаты людям и налоги государству", — написала девушка.

Она добавила, что ее назначение может не нравиться только одной категории: врагу, россиянам. По словам Михалко, для нее честь быть "громоотводом для поколения молодых женщин", которые стремятся работать в сфере национальной безопасности.

"Я выдержу. Чтобы их путь был легче. Безгранично люблю Украину. Будущее этого государства — за патриотическими и неравнодушными. Я одна из них. А пророссийские пропагандисты — с георгиевскими лентами и методичками — не будут иметь здесь будущего. Над этим мы, собственно, и работаем", — добавила Екатерина Михалко.

Що відомо про Катерину Михалку
Скриншот сообщения Екатерины Михалко

Кто поддерживает Михалко

Несмотря на волну критики, есть немало людей, которые стали на защиту Екатерины Михалко и выразили свою поддержку. К примеру, нардеп Ярослав Железняк заявил, что в свои 24 года он уже был советником министра экономики по взаимодействию с Радой и успел провести уже ряд законов, включая создание Prozorro.

"Отстаньте от возраста человека (моя поддержка Екатерине). Это вообще не показатель ничего кроме даты в паспорте. Я уже более десяти лет работаю с госчиновниками и депутатами и встретил кучу людей значительно старше по возрасту, даже на 20-30 лет.... И не поверите, но некоторые из них оказались полными дураками", — написал депутат в своем Telegram.

Хто підтримує Катерину Михалко
Скриншот сообщений Ярослава Железняка

Напомним, 23 июня Руслан Кравченко приступил к работе в должности генпрокурора. Ранее он занимал должность главы Киевской ОВА.

Также мы сообщали, что 13 июня Зеленский назначил нового главу Миссии Украины при НАТО. Ею стала Алена Гетьманчук.

Минобороны оружие назначение кадровые изменения война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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