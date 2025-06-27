Екатерина Михалко — 24-летняя девушка стала руководителем по экспорту оружия

Руководитель по экспорту оружия Екатерина Михалко. Фото: facebook/katerynamykhalko

Недавно 24-летнюю Екатерину Михалко назначили исполнительным директором объединения "Технологические Силы Украины" (ТСУ), занимающегося экспортом оружия. Из-за этого случился громкий скандал, ведь украинские чиновники и должностные лица поставили под сомнение ее стремительный карьерный рост.

Новини.LIVE подробно разобрались в этом назначении.

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Назначение Михалко на должность

После того, как Екатерина Михалко заняла должность, некоторые народные депутаты, в частности Алексей Гончаренко и Марьяна Безуглая, выразили недовольство. Также возмущались рядовые украинцы в комментариях под сообщениями о кадровых изменениях в соцсетях. Они попросили девушку поделиться "секретом успеха", ведь она еще "достаточно юная".

Девушку обвинили в связях с грантовой средой и приближенности к определенным политическим фигурам. Из-за этого возникла ожесточенная дискуссия, но в ТСУ объяснили, почему 24-летнюю Михалко выбрали руководительницей объединения.

Заявление ВСУ о назначении Михалко

Президент "Технологических Сил Украины" Вадим Юник отметил, что ТСУ — это объединение ради безопасности и обороны будущего, в котором есть целостное и независимое государство, а нападки на Михалко являются нападением на ценности организации — равенство, патриотизм и прогрессивность.

"Современный украинский технологический дефенс сектор должен отличаться от закостенелой советской школы, от которой мы все и везде должны отходить. Частные производители, члены ТСУ, работают на то, чтобы в отрасль привлекались новые прогрессивные специалисты. Сегодня мы должны создавать в Украине культуру демократической бизнес-среды и отходить от советчины, которая имела и продолжает иметь в своей основе травлю и неполноценность", — говорится в сообщении.

Вадим Юник и Екатерина Михалко. Фото: ТСУ

В ведомстве отметили, что одно из преимуществ частного сектора в возможности выбирать лучших, независимо от возраста, пола, социального статуса, финансовых возможностей, происхождения или внешности. Главный критерий для ТСУ — это эффективность и профессионализм.

"Политики и структура Технологических Сил Украины определяет, что исполнительный директор объединения назначается Советом директоров и только действительные члены ассоциации могут оценивать эффективность директора на занимаемой должности, вносить свои предложения и замечания. Это и есть тот инструмент демократического влияния для нас в ТСУ", — добавили в ведомстве.

Кроме того, там напомнили, что объединение было создано, чтобы отстаивать рыночные условия для производителей вооружения и военной техники и создавать среду, где у оружейников будут все возможности для производства и поставки как можно большего количества техники Силам Обороны для защиты государства.

Скриншот сообщения ТСУ

Скриншот сообщения ТСУ

Что говорит сама Михалко

В то же время сама Екатерина Михалко заявила, что "в обществе открылся ящик Пандоры" и против нее развернули кампанию.

"Шарий, Олешко, Гончаренко и еще с десяток пророссийских Telegram-каналов с миллионной аудиторией развернули кампанию против меня. Требуют "оправданий". За что? За то, что я — женщина. Мне 24 года. Я живу в Украине. Занимаюсь вооружением и дронами для армии. Возглавляю общественную организацию. Частные компании — по собственному желанию — выбирают работать вместе. Мы платим зарплаты людям и налоги государству", — написала девушка.

Она добавила, что ее назначение может не нравиться только одной категории: врагу, россиянам. По словам Михалко, для нее честь быть "громоотводом для поколения молодых женщин", которые стремятся работать в сфере национальной безопасности.

"Я выдержу. Чтобы их путь был легче. Безгранично люблю Украину. Будущее этого государства — за патриотическими и неравнодушными. Я одна из них. А пророссийские пропагандисты — с георгиевскими лентами и методичками — не будут иметь здесь будущего. Над этим мы, собственно, и работаем", — добавила Екатерина Михалко.

Скриншот сообщения Екатерины Михалко

Кто поддерживает Михалко

Несмотря на волну критики, есть немало людей, которые стали на защиту Екатерины Михалко и выразили свою поддержку. К примеру, нардеп Ярослав Железняк заявил, что в свои 24 года он уже был советником министра экономики по взаимодействию с Радой и успел провести уже ряд законов, включая создание Prozorro.

"Отстаньте от возраста человека (моя поддержка Екатерине). Это вообще не показатель ничего кроме даты в паспорте. Я уже более десяти лет работаю с госчиновниками и депутатами и встретил кучу людей значительно старше по возрасту, даже на 20-30 лет.... И не поверите, но некоторые из них оказались полными дураками", — написал депутат в своем Telegram.

Скриншот сообщений Ярослава Железняка

Напомним, 23 июня Руслан Кравченко приступил к работе в должности генпрокурора. Ранее он занимал должность главы Киевской ОВА.

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