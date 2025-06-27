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Головна Новини дня Призначення нової керівниці з експорту зброї — розгорівся скандал

Призначення нової керівниці з експорту зброї — розгорівся скандал

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 15:45
Катерина Михалко — 24-річна дівчина стала керівницею з експорту зброї
Керівниця з експорту зброї Катерина Михалко. Фото: facebook/katerynamykhalko
Ключові моменти Призначення Михалко на посаду Заява ТСУ про призначення Михалко Що каже сама Михалко Хто підтримує Михалко

Нещодавно 24-річну Катерину Михалко призначили виконавчою директоркою об'єднання "Технологічні Сили України" (ТСУ), що займається експортом зброї. Через це трапився гучний скандал, адже українські чиновники та посадовці поставили під сумнів її стрімкий кар'єрний ріст.

Новини.LIVE детально розібралися у цьому призначенні.

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Призначення Михалко на посаду

Після того як Катерина Михалко обійняла посаду, деякі народні депутати, зокрема Олексій Гончаренко та Мар'яна Безугла, висловили невдоволення. Також обурювалися пересічні українці у коментарях під дописами про кадрові зміни у соцмережах. Вони попросили дівчину поділитися "секретом успіху", адже вона ще "досить юна". 

Дівчину звинуватили у зв'язках з грантовим середовищем та наближеністю до певних політичних фігур. Через це виникла запекла дискусія, але в ТСУ пояснили, чому 24-річну Михалко обрали керівницею об’єднання.

Заява ТСУ про призначення Михалко

Президент "Технологічних Сил України" Вадим Юник наголосив, що ТСУ — це об'єднання заради безпеки та оборони майбутнього, в якому є цілісна і незалежна держава, а напади на Михалко  є нападом на цінності організації — рівність, патріотизм і прогресивність. 

"Сучасний український технологічний дефенс-сектор має відрізнятись від закостенілої радянської школи, від якої ми всі і всюди маємо відходити. Приватні виробники, члени ТСУ, працюють на те, аби у галузь залучались нові прогресивні фахівці. Сьогодні ми маємо створювати в Україні культуру демократичного бізнес-середовища і відходити від радянщини, що мала і продовжує мати в своїй основі цькування та меншовартість", — йдеться у повідомленні. 

Катерина Михалко на посаді керівниці з експорту зброї
Вадим Юник та Катерина Михалко. Фото: ТСУ

У відомстві наголосили, що одна з переваг приватного сектору у можливості обирати найкращих, незалежно від віку, статі, соціального статусу, фінансових можливостей, походження чи зовнішності. Головний критерій для ТСУ — це ефективність та професіоналізм. 

"Політики та структура Технологічних Сил України визначає, що виконавчий директор обʼєднання призначається Радою директорів і лише дійсні члени асоціації можуть оцінювати ефективність директора на займаній посаді, вносити свої пропозиції та зауваження. Це і є той інструмент демократичного впливу для нас у ТСУ", — додали у відомстві. 

Крім того, там нагадали, що обʼєднання було створене, щоб адвокувати ринкові умови для виробників озброєння та військової техніки та створювати середовище, де у зброярів будуть всі можливості для виробництва й постачання якомога більшої кількості техніки Силам оборони для захисту держави.

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Скриншот допису ТСУ
Катерина Михалко
Скриншот допису ТСУ

Що каже сама Михалко

Водночас сама Катерина Михалко заявила, що "у суспільстві відкрилась скринька Пандори" і проти неї розгорнули кампанію.

"Шарій, Олешко, Гончаренко та ще з десяток проросійських Telegram-каналів із мільйонною аудиторією розгорнули кампанію проти мене. Вимагають "виправдань". За що? За те, що я — жінка. Мені 24 роки. Я живу в Україні. Займаюся озброєнням і дронами для армії. Очолюю громадську організацію. Приватні компанії — за власним бажанням — обирають працювати разом. Ми платимо зарплати людям і податки державі", — написала дівчина.

Вона додала, що її призначення  може не подобатися лише одній категорії: ворогу, росіянам. За словами Михалко, для неї честь бути "громовідводом для покоління молодих жінок", які прагнуть працювати в сфері національної безпеки.

"Я витримаю. Щоб їхній шлях був легшим. Безмежно кохаю Україну. Майбутнє цієї держави — за патріотичними й небайдужими. Я одна з них. А проросійські пропагандисти — з георгіївськими стрічками й методичками — не матимуть тут майбутнього. Над цим ми, власне, і працюємо", — додала Катерина Михалко.

Що відомо про Катерину Михалку
Скриншот допису Катерини Михалко

Хто підтримує Михалко

Попри хвилю критики, є чимало осіб, які стали на захист Катерини Михалко та висловили свою підтримку. До прикладу, нардеп Ярослав Железняк заявив, що у свої 24 роки він вже був радником міністра економіки по взаємодії з Радою і встиг провести вже низку законів, включаючи створення Prozorro. 

"Відчепіться від віку людини (моя підтримка Катерині). Це взагалі не показник нічого, окрім дати у паспорті. Я вже понад десять років працюю з держчиновниками та депутатами і зустрів купу людей значно старших по віку, навіть на 20-30 років…. І не повірите, але деякі з них виявились повними дурнями", — написав депутат у своєму Telegram. 

Хто підтримує Катерину Михалко
Скриншот дописів Ярослава Железняка

Нагадаємо, 23 червня Руслан Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора. Раніше він обіймав посаду очільника Київської ОВА. 

Також ми повідомляли, що 13 червня Зеленський призначив нову голову Місії України при НАТО. Нею стала Альона Гетьманчук.

Міноборони зброя призначення кадрові зміни війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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