С Крещенским Сочельником — 5 января — теплые проза, стихи и красивые открытки

Поздравления с Крещенским Сочельником 2024 — теплые слова и красивые открытки
В этот день, 5 января, украинские верующие отмечают Канун Крещения Господня. Этот праздник еще называют Вторым Сочельником или Голодной Кутей. По традиции в этот день хозяйки готовят постный ужин и вся семья собирается за праздничным столом. Также в этот день стоит помолиться Богу о здоровье, благополучии и скорой победе Украины и не забыть поздравить родных, близких, друзей и знакомых.
Новини.LIVE собрали для вас красивые, искренние и теплые поздравления в прозе, стихах и открытках.
С крещенским сочельником 2024 — поздравление в стихах на украинском языке
У Водохресний святвечір
Бажаю вам щастя.
Нехай обійдуть
Стороною напасті.
Забудьте образи,
Женіть геть зло,
І буде на серці
Спокійно і тепло.
***
У Водохресний святвечір тебе вітаю,
Адже скоро настане вже торжество.
Усмішок прекрасних і яскравих бажаю,
Щоб серце любов'ю чудовою цвіло.
Нехай Ангели будуть всюди з тобою,
Нехай захистять від лиха небеса,
Нехай всі дні та ночі блищать спокоєм
І до щастя веде нехай Хрещення пора.
***
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всіх на диво,
Щоб жили щасливо!
З Водохресним Святвечором!
***
Зі святою вечерею вітаю,
Всіх земних благ бажаю.
Хай Господь від лиха береже,
Щастя і мир у дім принесе.
Хай вся ваша родина
Збереться за святковим столом,
Нехай Ангел-охоронець
Вкриє всіх своїм крилом.
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом!
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
***
Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов’ю
І подарує вам здоров’я!
З Водохресним Святвечором!
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
***
Святвечір Водохресний дарує тепло,
Бажаю, щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров’я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота...
Поздравления с крещенским сочельником или Голодной Кутей в прозе
Поздравляю с Крещенским Сочельником! В этот светлый праздник желаю, чтобы здоровье было крепким, а вера в победу Украины — несокрушимая. Счастливого будущего и благополучия! Пусть свет добра, веры, любви и надежды обогревает души и сердца своим теплом!
***
Во Второй Сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости! Пусть Бог хранит вашу семью и предохраняет от всех бед.
***
В Крещенский Сочельник желаю, чтобы семья была крепкой и жила в достатке. Чтобы все желания и мечты сбывались. С праздником!
***
В этот праздничный вечер накануне Крещения желаю мира, достатка и благополучия. Пусть все будут здоровы и счастливы. А ангел-хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в любых жизненных ситуациях.
***
В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все болезни отступили от вашей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к порогу, чтобы в сердце всегда жила настоящая любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса. С праздником!
***
Пусть святой Крещенский Сочельник подарит благословение, чудо, мир и благополучие всем нуждающимся. Желаю домашнего уюта, сердечного покоя и чистых помыслов!
***
В канун Крещения Господня посылаю вам теплые поздравления! Пусть дом наполнится радостью и любовью! Пусть в праздник соберутся все самые близкие и дорогие люди! Желаю очиститься от всех негативных чувств и мыслей и встретить праздник с чистой душой и верой в сердце!
Поздравления с крещенским сочельником — красивые и теплые открытки.
Видеопоздравления с Крещенским Сочельником 2024
Напомним, мы писали, что нельзя делать в Крещенский Сочельник и как правильно к нему подготовиться, чтобы весь год прошел удачно.
Также предлагаем ознакомиться с подробным церковным календарем праздников на январь 2024 года, который поможет узнать важнейшие даты второго месяца зимы.
Читайте Новини.LIVE!