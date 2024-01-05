С Крещенским Сочельником — 5 января — теплые проза, стихи и красивые открытки

Украинская хозяйка с кутей. Фото: galinfo

В этот день, 5 января, украинские верующие отмечают Канун Крещения Господня. Этот праздник еще называют Вторым Сочельником или Голодной Кутей. По традиции в этот день хозяйки готовят постный ужин и вся семья собирается за праздничным столом. Также в этот день стоит помолиться Богу о здоровье, благополучии и скорой победе Украины и не забыть поздравить родных, близких, друзей и знакомых.

Новини.LIVE собрали для вас красивые, искренние и теплые поздравления в прозе, стихах и открытках.

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У Водохресний святвечір

Бажаю вам щастя.

Нехай обійдуть

Стороною напасті.

Забудьте образи,

Женіть геть зло,

І буде на серці

Спокійно і тепло.

***

У Водохресний святвечір тебе вітаю,

Адже скоро настане вже торжество.

Усмішок прекрасних і яскравих бажаю,

Щоб серце любов'ю чудовою цвіло.

Нехай Ангели будуть всюди з тобою,

Нехай захистять від лиха небеса,

Нехай всі дні та ночі блищать спокоєм

І до щастя веде нехай Хрещення пора.

***

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всіх на диво,

Щоб жили щасливо!

З Водохресним Святвечором!

***

Зі святою вечерею вітаю,

Всіх земних благ бажаю.

Хай Господь від лиха береже,

Щастя і мир у дім принесе.

Хай вся ваша родина

Збереться за святковим столом,

Нехай Ангел-охоронець

Вкриє всіх своїм крилом.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом!

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

***

Нехай Хрещення у вашу хату

Добра вам принесе багато!

Розбудить приспані надії,

І щастям щедро вас засіє!

Водою скропить із любов’ю

І подарує вам здоров’я!

З Водохресним Святвечором!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота...

Поздравления с крещенским сочельником или Голодной Кутей в прозе

Поздравляю с Крещенским Сочельником! В этот светлый праздник желаю, чтобы здоровье было крепким, а вера в победу Украины — несокрушимая. Счастливого будущего и благополучия! Пусть свет добра, веры, любви и надежды обогревает души и сердца своим теплом!

***

Во Второй Сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости! Пусть Бог хранит вашу семью и предохраняет от всех бед.

***

В Крещенский Сочельник желаю, чтобы семья была крепкой и жила в достатке. Чтобы все желания и мечты сбывались. С праздником!

***

В этот праздничный вечер накануне Крещения желаю мира, достатка и благополучия. Пусть все будут здоровы и счастливы. А ангел-хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в любых жизненных ситуациях.

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В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все болезни отступили от вашей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к порогу, чтобы в сердце всегда жила настоящая любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса. С праздником!

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Пусть святой Крещенский Сочельник подарит благословение, чудо, мир и благополучие всем нуждающимся. Желаю домашнего уюта, сердечного покоя и чистых помыслов!

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В канун Крещения Господня посылаю вам теплые поздравления! Пусть дом наполнится радостью и любовью! Пусть в праздник соберутся все самые близкие и дорогие люди! Желаю очиститься от всех негативных чувств и мыслей и встретить праздник с чистой душой и верой в сердце!

Поздравления с крещенским сочельником — красивые и теплые открытки.

Поздравление с Крещенским Сочельником 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Крещенским Сочельником 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Крещенским Сочельником 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Крещенским Сочельником 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Крещенским Сочельником 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Крещенским Сочельником 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Крещенским Сочельником 2024

Напомним, мы писали, что нельзя делать в Крещенский Сочельник и как правильно к нему подготовиться, чтобы весь год прошел удачно.

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