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Привітання з Водохресним Святвечором 2024 — теплі слова та гарні листівки

5 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Водохресним Святвечором — 5 січня — теплі проза, вірші та гарні листівки
Українська господиня з кутею. Фото: galinfo
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей день, 5 січня, українські віряни відзначають Надвечір'я Хрещення Господнього. Це свято ще називають Другим Святвечором або Голодною Кутею. За традицією, цього дня господині готують пісну вечерю й уся родина збирається за святковим столом. Також цього дня варто помолитися Богу про здоров'я, добробут та швидку перемогу України й не забути привітати рідних, близьких, друзів та знайомих. 

Новини.LIVE зібрали для вас красиві, щирі та теплі привітання у прозі, віршах та листівках. 

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З Водохресним Святвечором 2024 — привітання у віршах українською мовою 

У Водохресний святвечір
Бажаю вам щастя.
Нехай обійдуть
Стороною напасті.
Забудьте образи,
Женіть геть зло,
І буде на серці
Спокійно і тепло.

***

У Водохресний святвечір тебе вітаю,
Адже скоро настане вже торжество.
Усмішок прекрасних і яскравих бажаю,
Щоб серце любов'ю чудовою цвіло.
Нехай Ангели будуть всюди з тобою,
Нехай захистять від лиха небеса,
Нехай всі дні та ночі блищать спокоєм
І до щастя веде нехай Хрещення пора.

***

Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всіх на диво,
Щоб жили щасливо!
З Водохресним Святвечором!

***

Зі святою вечерею вітаю,
Всіх земних благ бажаю.
Хай Господь від лиха береже,
Щастя і мир у дім принесе.
Хай вся ваша родина
Збереться за святковим столом,
Нехай Ангел-охоронець
Вкриє всіх своїм крилом.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом!
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!

***

Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов’ю
І подарує вам здоров’я!
З Водохресним Святвечором!

***

З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!

***

Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,
Бажаю, щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров’я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота...

Привітання з Водохресним Святвечором або Голодною Кутею у прозі

Вітаю з Водохресним Святвечором! У це світле свято бажаю, щоб здоров'я було міцним, а віра у перемогу України — незламна. Щасливого майбутнього та добробуту! Нехай світло добра, віри, любові та надії обігріває душі та серця своїм теплом!

***

У Другий Святвечір бажаю добра і затишку, здоров'я і сил, терпимості та надії, віри та знань, любові та розуміння рідних, щастя та благодаті, достатку та сміливості! Нехай Бог береже вашу сім'ю та оберігає від усіх бід та негараздів.

***

У Водохресний Святвечір бажаю, щоб сім'я була міцною і жила в достатку. Щоб усі бажання і мрії збувалися. Зі святом!

***

У цей святковий вечір напередодні Водохреща бажаю миру, достатку та добробуту. Нехай всі будуть здорові та щасливі. А янгол-охоронець стоїть на сторожі добра, захищає вашу родину і допомагає у будь-яких життєвих ситуаціях.

***

У Водохресний святвечір хочу побажати, щоб всі хвороби відступили від вашої родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до порогу, щоб в серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса. Зі святом!

***

Нехай святий Водохресний святвечір подарує благословення, чудо, мир та добробут всім, хто потребує. Бажаю домашнього затишку, серцевого спокою та чистих помислів!

 

 

***

Напередодні Хрещення Господнього надсилаю вам теплі привітання! Нехай дім наповниться радістю та любов'ю! Нехай у свято зберуться всі найближчі та дорогі люди! Бажаю вам очиститися від усіх негативних почуттів та думок та зустріти свято з чистою душею та вірою в серці!

Привітання з Водохресним Святвечором — гарні та теплі листівки

З Водохресним Святвечором 2024 — привітання
Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Водохресним Святвечором — гарні та теплі листівки
Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Водохресним Святвечором або Голодною кутею
Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Водохресним Святвечором 2024 українською мовою у листівках
Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE
Найкращі привітання з Водохресним святвечором у листівках 2024
Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE
Другий Святвечір 2024: привітання у листівках
Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Водохресним Святвечором 2024

 

 

 

Нагадаємо, ми писали, що не можна робити у Водохресний Святвечір та як правильно до нього підготуватися, щоб увесь рік пройшов вдало. 

Також пропонуємо ознайомитися з детальним церковним календарем свят на січень 2024 року, який допоможе дізнатися про найважливіші дати другого місяця зими.

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