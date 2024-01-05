З Водохресним Святвечором — 5 січня — теплі проза, вірші та гарні листівки

Українська господиня з кутею. Фото: galinfo

У цей день, 5 січня, українські віряни відзначають Надвечір'я Хрещення Господнього. Це свято ще називають Другим Святвечором або Голодною Кутею. За традицією, цього дня господині готують пісну вечерю й уся родина збирається за святковим столом. Також цього дня варто помолитися Богу про здоров'я, добробут та швидку перемогу України й не забути привітати рідних, близьких, друзів та знайомих.

Новини.LIVE зібрали для вас красиві, щирі та теплі привітання у прозі, віршах та листівках.

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З Водохресним Святвечором 2024 — привітання у віршах українською мовою

У Водохресний святвечір

Бажаю вам щастя.

Нехай обійдуть

Стороною напасті.

Забудьте образи,

Женіть геть зло,

І буде на серці

Спокійно і тепло.

***

У Водохресний святвечір тебе вітаю,

Адже скоро настане вже торжество.

Усмішок прекрасних і яскравих бажаю,

Щоб серце любов'ю чудовою цвіло.

Нехай Ангели будуть всюди з тобою,

Нехай захистять від лиха небеса,

Нехай всі дні та ночі блищать спокоєм

І до щастя веде нехай Хрещення пора.

***

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всіх на диво,

Щоб жили щасливо!

З Водохресним Святвечором!

***

Зі святою вечерею вітаю,

Всіх земних благ бажаю.

Хай Господь від лиха береже,

Щастя і мир у дім принесе.

Хай вся ваша родина

Збереться за святковим столом,

Нехай Ангел-охоронець

Вкриє всіх своїм крилом.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом!

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

***

Нехай Хрещення у вашу хату

Добра вам принесе багато!

Розбудить приспані надії,

І щастям щедро вас засіє!

Водою скропить із любов’ю

І подарує вам здоров’я!

З Водохресним Святвечором!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота...

Привітання з Водохресним Святвечором або Голодною Кутею у прозі

Вітаю з Водохресним Святвечором! У це світле свято бажаю, щоб здоров'я було міцним, а віра у перемогу України — незламна. Щасливого майбутнього та добробуту! Нехай світло добра, віри, любові та надії обігріває душі та серця своїм теплом!

***

У Другий Святвечір бажаю добра і затишку, здоров'я і сил, терпимості та надії, віри та знань, любові та розуміння рідних, щастя та благодаті, достатку та сміливості! Нехай Бог береже вашу сім'ю та оберігає від усіх бід та негараздів.

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У Водохресний Святвечір бажаю, щоб сім'я була міцною і жила в достатку. Щоб усі бажання і мрії збувалися. Зі святом!

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У цей святковий вечір напередодні Водохреща бажаю миру, достатку та добробуту. Нехай всі будуть здорові та щасливі. А янгол-охоронець стоїть на сторожі добра, захищає вашу родину і допомагає у будь-яких життєвих ситуаціях.

***

У Водохресний святвечір хочу побажати, щоб всі хвороби відступили від вашої родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до порогу, щоб в серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса. Зі святом!

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Нехай святий Водохресний святвечір подарує благословення, чудо, мир та добробут всім, хто потребує. Бажаю домашнього затишку, серцевого спокою та чистих помислів!

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Напередодні Хрещення Господнього надсилаю вам теплі привітання! Нехай дім наповниться радістю та любов'ю! Нехай у свято зберуться всі найближчі та дорогі люди! Бажаю вам очиститися від усіх негативних почуттів та думок та зустріти свято з чистою душею та вірою в серці!

Привітання з Водохресним Святвечором — гарні та теплі листівки

Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Водохресним Святвечором 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Водохресним Святвечором 2024

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