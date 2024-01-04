Водохресний Святвечір або Голодна кутя 2024 — заборони та українські традиції

Обрядові страви на Водохресний Святвечір. Фото: google.com

На українців чекає велике церковне свято — Хрещення Господнє, яке присвячене згадуванню хрещення Сина Божого Іоанном Предтечею в річці Йордан. Йому передує не менш важливий день, сповнений традицій та звичаїв, — Водохресний святвечір або Голодна кутя.

Коли зустрічати цей день, які його важливі традиції, що не можна робити та як правильно підготуватися, розповідаємо далі в матеріалі.

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Коли Водохресний святвечір 2024 року

Українці уперше відзначатимуть другий Святий вечір не 18 січня, а 5 січня. Оскільки Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар. Відповідно Хрещення Господнє святкуватимемо 6 січня, а не 19 січня.

Важливо: прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Святий вечір або Голодна кутя — що варто знати про українські традиції святкування

Це свято часто називають Голодною кутею, адже цього дня віряни мають дотримуватися суворого одноденного посту. Зранку 5 січня і до появи першої зірки віряни старалися майже не їсти.

Господар будинку перед Святою вечерею повинен на дверях намазати крейдою хрести. Таким чином можна вберегти будинок від нечистої сили.

Ввечері накривали скромний святковий стіл, головною стравою якого і була голодна кутя. Тобто та, у якій не має інгредієнтів тваринного походження. Перед вечерею віряни обов'язково моляться і випивають келих води, освяченої в церкві. Крім того, свячену воду використовували, щоб окропити все, відлякуючи злих духів та іншу нечисть.

Бойківська родина за святковим столом. Фото: risu.ua

Від наших предків нам дісталося чимало цікавих звичаїв. До прикладу, спроба задобрити погоду: господар відчиняв двері й промовляв:

"Морозе, Морозе, йди до нас кутю їсти, а коли не йдеш, то йди на жито, пшеницю та всяку пашницю".

Коли заходила ніч, родина вивозила дідуха на вулицю та спалювала його. Так наші предки також кликали весну. Попіл вивозили на город, щоб рік був плідним.

Залишок їжі зі святкового столу потрібно було віддати домашнім тваринам, а кутю — курям, щоб вони добре несли яйця.

Згідно з повір’ям, сніг, зібраний в ввечері напередодні Хрещення, допомагає зцілювати хвороби. Люди вмивалися снігом, а талу воду довго зберігали, використовуючи її для господарських потреб і для вмивання. Дівчата, щоб їх шкіра була білою і гладкою, брали сніг і обтирали обличчя.

Дитина збирає сніг. Фото: depositphotos.com

Які існують заборони на Водохресний святвечір

Цього дня діє суворий піст, тому не можна вживати м'ясо та інші продукти тваринного походження. Також під забороною алкоголь.

Щоб увесь рік пройшов вдало не можна на Голодну кутю:

лаятися;

сваритися;

конфліктувати;

бажати іншим зла;

прати будь-які речі;

прибирати;

займатися рукоділлям;

давати гроші у борг;

брати гроші у борг;

"запрошувати" померлих до столу;

не залишати ложку на столі, не закінчивши вечерю;

не вставати з-за столу раніше за інших членів родини;

набирати воду для освячення або приймати її з поганими думками;

змішувати святу воду зі звичайною.

Дівчина у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Як готується голодна кутя на Водохресний вечір

Багату кутю подають на Святвечір, щедру — на Маланки, а голодну — напередодні Водохреща. Рецепт голодної куті має важливі відмінності від перших двох. Вона складається в основному із зерна та меду.

Для такої куті зазвичай використовують:

пшеницю;

воду;

мед;

мак (не завжди);

олію;

дрібку солі.

Голодна кутя на Водохресний вечір. Фото: google.com

Страви на Водохресний Святвечір, які принесуть щастя та достаток родині

Традиційно на столі повинні бути лише пісні страви. Наші предки вірили, що наступні смаколики на столі забезпечать щастя та достаток родині на весь рік:

голодна кутя — головна страва на святковому столі;

пісний борщ;

запечена риба;

пісні пироги — начинка може бути різною (від картоплі до яблук);

пісні голубці з грибами;

узвар — найчастіше використовують сушені груші, яблука, чорнослив і курагу.

Страви на Водохресний Святвечір. Фото: google.com

Які існують прикмети на Водохресний святвечір

Яка погода на Водохресний Святвечір, таку слід чекати й на Масляну.

Якщо на Голодну кутю дме південний вітер, літо буде спекотним.

5 січня на вулиці сухо і немає снігу, слід чекати поганого урожаю наступного сезону.

Якщо на Водохресний Святвечір розігралася заметіль, очікуйте багато меду від бджіл.

Якщо на Водохресний Святвечір на небі багато яскравих зірок, буде гарний урожай ягід, а худоба не хворітиме.

Сніг по коліно на Голодну кутю — наступного року хліба буде дуже багато.

Якщо відвідати лазню на свято, весь рік не буде проблем зі здоров’ям.

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