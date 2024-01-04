Крещенский Сочельник или Голодная кутья 2024 — запреты и украинские традиции

Обрядовые блюда на Крещенский Сочельник. Фото: google.com

Украинцев ожидает великий церковный праздник — Крещение Господне, посвященное упоминанию крещения Сына Божего Иоанном Предтечей в реке Иордан. Ему предшествует не менее важный день, наполненный традиций и обычаев, — Крещенский сочельник или Голодная кутья.

Когда встречаем этот день, каковы его важные традиции, что нельзя делать и как правильно подготовиться, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Когда Крещенский Сочельник 2024 года

Украинцы впервые будут отмечать второй Святой вечер не 18 января, а 5 января. Поскольку Православная церковь Украины официально перешла на новоюлианский календарь. Соответственно Крещение Господне будем праздновать 6 января, а не 19 января.

Важно: принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Святой вечер или Голодная кутья — что следует знать об украинских традициях празднования

Этот праздник часто называют Голодной кутьей, ведь в этот день верующие должны соблюдать строгий однодневный пост. Утром 5 января и до появления первой звезды верующие старались почти не есть.

Хозяин дома перед Святым ужином должен на дверях намазать мелом кресты. Таким образом можно уберечь дом от нечистой силы.

Вечером накрывали скромный праздничный стол, главным блюдом которого и была голодная кутья. То есть та, в которой нет ингредиентов животного происхождения. Перед ужином верующие обязательно молятся и выпивают стакан воды, освященной в церкви. Кроме того, священную воду использовали, чтобы окропить все, отпугивая злых духов и другую нечисть.

Бойковская семья за праздничным столом. Фото: risu.ua

От наших предков нам досталось немало интересных обычаев. К примеру, попытка задобрить погоду: хозяин открывал дверь и говорил:

"Мороз, Мороз, иди к нам кутью есть, а если не идешь, то иди на рожь, пшеницу и всякую пашницу".

Когда заходила ночь, семья вывозила дидуха на улицу и сжигала его. Так наши предки тоже звали весну. Пепел вывозили на огород, чтобы год был плодотворным.

Остаток еды с праздничного стола нужно было отдать домашним животным, а кутью — курам, чтобы они хорошо несли яйца.

Согласно поверью, снег, собранный вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни. Люди умывались снегом, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных нужд и для умывания. Девушки, чтобы их кожа была белой и гладкой, брали снег и обтирали лицо.

Ребенок собирает снег. Фото: depositphotos.com

Какие существуют запреты на Крещенский Сочельник

В этот день действует суровый пост, поэтому нельзя есть мясо и другие продукты животного происхождения. Также под запретом алкоголь.

Чтобы весь год прошел удачно нельзя на Голодную кутью:

ругаться;

ссориться;

конфликтовать;

желать другим зла;

стирать любые вещи;

убирать;

заниматься рукоделием;

давать деньги взаймы;

брать деньги взаймы;

"приглашать" умерших к столу;

не оставлять ложку на столе, не закончив ужин;

не вставать из-за стола раньше других членов семьи;

набирать воду для освящения или принимать ее с дурными мыслями;

смешивать святую воду с обычной.

Девушка в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Как готовится голодная кутья на Крещенский вечер

Богатую кутью подают на Сочельник, щедрую — на Маланки, а голодную — накануне Крещения. Рецепт голодного угла имеет важные отличия от первых двух. Она состоит в основном из зерна и меда.

Для такой кутьи обычно используют:

пшеницу;

воду;

мед;

мак (не всегда);

масло;

щепотку соли.

Голодная кутья на Крещенский вечер. Фото: google.com

Блюда на Крещенский Сочельник, которые принесут счастье и достаток семье

Традиционно на столе должны быть только постные блюда. Наши предки верили, что следующие вкусности на столе обеспечат счастье и достаток семье на весь год:

голодная кутья — главное блюдо на праздничном столе;

постный борщ;

запеченная рыба;

постные пироги — начинка может быть разной (от картофеля до яблок);

постные голубцы с грибами;

компот — чаще всего используют сушеные груши, яблоки, чернослив и курагу.

Блюда на Крещенский Сочельник. Фото: google.com

Какие существуют приметы на Крещенский Сочельник

Какая погода на Крещенский Сочельник, такую следует ожидать и на Масленицу.

Если на Голодную кутью дует южный ветер, лето будет жарким.

5 января на улице сухо и нет снега, следует ожидать плохого урожая в следующем сезоне.

Если на Крещенский Сочельник разыгралась метель, ожидайте много меда от пчел.

Если на Крещенский Сочельник на небе много ярких звезд, будет хороший урожай ягод, а скот не будет болеть.

Снег по колено на Голодную кутью — в следующем году хлеба будет очень много.

Если посетить баню в праздник, весь год не будет проблем со здоровьем.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на январь 2024 года, который поможет узнать важнейшие даты второго месяца зимы.