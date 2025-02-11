Притула раскритиковал политиков за равнодушие — что сказал и какой пример привел

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула. Фото: Новини.LIVE

В "адекватных обществах" граждане приходят к политическим силам со своими предложениями и наработками касаемо изменений в государстве. Зато в Украине политики не заинтересованы во взаимодействии и черпании каких-то инициатив из украинского гражданского общества.

Об этом заявил украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Взаимодействие гражданского общества и политических партий в Украине

По словам Притулы, в развитых демократиях гражданское общество состоит из активных и неравнодушных людей, которые нарабатывают инициативы, а политические партии реализовывают их. Однако в Украине этот механизм не работает должным образом.

"Дело в том, что природа взаимодействия гражданского общества и политических партий должна была бы выглядеть и выглядит в адекватных обществах таким образом, что гражданское общество — это объединение огромного количества адекватных, проактивных, неравнодушных людей, которые чем-то интересуются, о чем-то беспокоятся, взаимодействуют между собой, нарабатывают какие-то политики и потом эти политики должны передавать для реализации политическим партиям. Политические партии в Украине избегают украинского гражданского общества. Они не заинтересованы во взаимодействии и черпании каких-то инициатив из украинского гражданского общества", — сказал он.

В качестве примера, Притула привел ситуацию в Киеве, когда активисты годами обращаются к городской власти по сохранению исторических памятников, зеленых зон и приоритетности финансирования армии, однако их обращения часто игнорируются.

"Годами приходят люди под КГГА и говорят, что исторические памятники разрушаются, зеленые территории застраиваются высотками, а деньги вместо ВСУ — идут на брусчатку. И потом вы хотите сказать, что те же люди придут к тем же политическим силам и скажут: "Забыли это все, проехали, теперь из чистого листка"? Так? Так не бывает", — говорит общественный деятель.

Волонтер отметил, что отсутствие коммуникации приводит к потере доверия граждан к политикам, и исправить ситуацию будет непросто. Он подчеркнул, что важно не только говорить о единстве, но и активно работать над его достижением.

"Поэтому сбой коммуникации он есть уже, и как его исправить я не совсем себе представляю. Я слышу постоянно на каждом шагу, что мы говорим о единстве. И это очень классно, но надо о единстве не говорить, надо его делать", — подытожил Притула.

Ранее, на этом же форуме, мэр Киева Виталий Кличко высказался о выборах в Украине и сказал, когда можно их провести. Также глава столицы сказал, что предвыборная борьба может привести к беспорядкам в стране.