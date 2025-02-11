Притула розкритикував політиків за байдужість — що сказав і який приклад навів

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула. Фото: Новини.LIVE

В "адекватних суспільствах" громадяни приходять до політичних сил зі своїми пропозиціями та напрацюваннями щодо змін у державі. Натомість в Україні політики не зацікавлені у взаємодії і черпанні якихось ініціатив з українського громадянського суспільства.

Про це заявив український волонтер і громадський діяч Сергій Притула на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", передає кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Притули, у розвинених демократіях громадянське суспільство складається з активних і небайдужих людей, які напрацьовують ініціативи, а політичні партії реалізовують їх. Однак в Україні цей механізм не працює належним чином.

"Справа в тому, що природа взаємодії громадянського суспільства і політичних партій мала би виглядати і виглядає в адекватних суспільствах в такий спосіб, що громадянське суспільство — це об'єднання величезної кількості адекватних, проактивних, небайдужих людей, які чимось цікавляться, про щось турбуються, взаємодіють між собою, напрацьовують якісь політики і потім ці політики мають передавати для реалізації політичним партіям. Політичні партії в Україні сахаються українського громадянського суспільства. Вони не зацікавлені у взаємодії і черпанні якихось ініціатив з українського громадянського суспільства", — сказав він.

Як приклад, Притула навів ситуацію в Києві, коли активісти роками звертаються до міської влади щодо збереження історичних пам’яток, зелених зон та пріоритетності фінансування армії, однак їхні звернення часто ігноруються.

"Роками приходять люди під КМДА і кажуть, що історичні пам'ятки руйнуються, зелені території забудовлюються висотками, а гроші замість ЗСУ — йдуть на бруківку. І потім ви хочете сказати, що ті самі люди прийдуть до тих самих політичних сил і скажуть: "Забули це все, проїхали, тепер з чистого листка"? Так не буває", — каже громадський діяч.

Волонтер наголосив, відсутність комунікації призводить до втрати довіри громадян до політиків, і виправити ситуацію буде непросто. Він підкреслив, що важливо не лише говорити про єдність, а й активно працювати над її досягненням.

"Тому збій комунікації він є вже, і як його виправити я не зовсім собі уявляю. Я чую постійно на кожному кроці ми говоримо про єдність. І це дуже класно, але треба про єдність не говорити, треба її робити", — підсумував Притула.

Раніше, на цьому ж форумі, мер Києва Віталій Кличко висловився про вибори в Україні і сказав, коли можна їх провести. Також очільник столиці сказав, що передвиборча боротьба, що може призвести до заворушень у країні.