Притула ответил, кто может заменить финансирование общественных организаций

Волонтер Сергей Притула. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве во вторник, 11 февраля, состоялся форум "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления". На нем украинский волонтер Сергей Притула рассказал, как, по его мнению, должно происходить распределение государственного бюджета.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Украинское гражданское общество не очень хочет иметь дело с подлостью, которая царит в украинских политических силах", — считает волонтер.

Он привел пример, что форум проходит на средства "Вестминстерского фонда за демократию", которую финансируют британские налогоплательщики. По мнению Притулы, не должно быть такого, чтобы более 30 лет наше общество развивалось за счет налогоплательщиков США, Великобритании, Скандинавских стран, Канады или Балтийских государств.

По его словам, сейчас Украина "уже научилась инвестировать" в политические партии, что потенциально должно минимизировать влияние финансово-промышленных групп на политических игроков.

"Когда дойдут руки до украинского гражданского общества? Ну вот сейчас USAID навернулись, и у нас куча интересных правильных инициатив в государстве на "подсосе", в парламенте уже лежит долгое время законопроект Романа Грищука о финансовой филантропии", — рассказал Притула.

Он отметил, что как гражданин Украины хочет распоряжаться частью своих налогов. В частности, чтобы за его налоги удерживали BIHUS.info, а не чтобы за журналистами "следили СБУ за его налоги". Волонтер добавил, что хочет часть налогов вкладывать именно в развитие украинских общественных организаций, и просит государство, чтобы ему дали такой рычаг влияния.

Напомним, 7 февраля президент США Дональд Трамп впервые открыто призвал закрыть USAID и заявил, что коррупция в Агентстве была на "невиданном уровне".

А бывшая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая в эфире День.LIVE рассказала, какие направления в Украине финансировались за счет USAID.