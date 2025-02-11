Притула відповів, хто може замінити фінансування громадських організацій

Волонтер Сергій Притула. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у вівторок, 11 лютого, відбувся форум "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення". На ньому український волонтер Сергій Притула розповів, як, на його думку, має відбуватися розподіл державного бюджету.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Розподіл бюджету України

"Українське громадянське суспільство не дуже хоче мати справу з підлістю, яка панує в українських політичних силах", — вважає волонтер.

Він навів приклад, що форум відбувається за кошти "Вестмінстерської фундації за демократію", яку фінансують британські платники податків. На думку Притули, не має бути такого, щоб понад 30 років наше суспільство розвивалося за кошти платників податків США, Британії, Скандинавських країн, Канади чи Балтійських держав.

За його словами, наразі Україна "вже навчилася інвестувати" у політичні партії, що потенційно мало б мінімізувати вплив фінансово-промислових груп на політичних гравців.

"Коли дійдуть руки до українського громадянського суспільства? Ну от зараз USAID навернулися, і у нас купа цікавих правильних ініціатив у державі на "підсосі", в парламенті вже лежить довгий час законопроєкт Романа Грищука про фінансову філантропію", — розповів Притула.

Він наголосив, що як громадянин України хоче розпоряджатися частинкою своїх податків. Зокрема, аби за його податки утримували BIHUS.info, а не щоб за журналістами "слідкували СБУ за його податки". Волонтер додав, що хоче частину податків вкладати саме в розвиток українських громадських організацій, і просить державу, аби йому дали такий важіль впливу.

Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп вперше відкрито закликав закрити USAID та заявив, що корупція в Агенстві була на "на небаченому рівні".

А колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька в ефірі День.LIVE розповіла, які напрямки в Україні фінансувалися коштом USAID.