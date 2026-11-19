Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри осудил российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, в частности на больницы и центры гуманитарной помощи. Он назвал ужасным тот факт, что объекты, призванные оказывать медицинскую помощь и поддерживать гражданское население, становятся целями российских ударов.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph, передает Новини.LIVE.

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Почему принц призвал мир активнее реагировать на атаки РФ

По словам принца Гарри, усиление ракетных и дронных атак может быть связано с отчаянием России из-за значительных потерь на фронте. Он отметил, что ежемесячно российская армия теряет до 30 тысяч или более военных, среди которых есть также граждане Северной Кореи.

Принц Гарри подчеркнул, что международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия атакует медицинские учреждения и гуманитарные центры:

"Поэтому, на мой взгляд, остальной мир мог бы и должен делать больше в этом направлении", — подчеркнул Гарри.

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Он также отметил, что не вмешивается в вопросы переговоров о прекращении войны. В то же время принц Гарри отметил способность Украины не только сдерживать российскую армию, но и оттеснять её с отдельных позиций.

Отдельно он обратил внимание на психологическую составляющую войны. По его словам, постоянные обстрелы, лишающие людей сна и заставляющие жить в условиях опасности, являются способом измотать все украинское общество. Он отметил, что попытки России расколоть украинское общество не привели к ожидаемому результату.

Как сообщали Новини.LIVE, принц Гарри заявил, что готов вернуться в ряды британской армии, если Россия будет представлять непосредственную угрозу для Великобритании. Он также подчеркнул, что международное сообщество может многому научиться на опыте Украины в противодействии российской агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, во время визита во Львов принц Гарри встретился с украинским военным Константином Власенко из 30-й отдельной механизированной бригады. Защитник после тяжелых ранений лишился обеих стоп, а его история спасения с помощью беспилотника стала известна за пределами Украины.