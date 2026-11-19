Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі виступив із засудженням російських атак на цивільну інфраструктуру України, зокрема лікарні та центри гуманітарної допомоги. Він назвав жахливим те, що об’єкти, які мають надавати медичну допомогу та підтримувати цивільних, стають цілями російських ударів.

Про це він заявив в інтерв’ю The Telegraph, передає Новини.LIVE.

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Чому принц закликав світ активніше реагувати на атаки РФ

За словами принца Гаррі, посилення ракетних і дронових атак може бути пов’язане з відчаєм Росії через значні втрати на фронті. Він зазначив, що щомісяця російська армія втрачає до 30 тисяч або більше військових, серед яких є також громадяни Північної Кореї.

Принц Гаррі наголосив, що міжнародна спільнота не повинна залишатися осторонь, коли Росія атакує медичні заклади та гуманітарні осередки:

"Тому, на мою думку, решта світу могла б і повинна робити більше в цьому напрямку", — наголосив Гаррі.

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Він також зауважив, що не втручається в питання переговорів щодо завершення війни. Водночас принц Гаррі відзначив здатність України не лише стримувати російську армію, а й відтісняти її з окремих позицій.

Окремо він звернув увагу на психологічний вимір війни. За його словами, постійні обстріли, які позбавляють людей сну та змушують жити в умовах небезпеки, є способом виснажити все українське суспільство. Він зазначив, що спроби Росії розколоти українське суспільство не призвели до очікуваного результату.

Як повідомляли Новини.LIVE, принц Гаррі заявив, що готовий повернутися до лав британської армії, якщо Росія становитиме безпосередню загрозу для Великої Британії. Він також наголосив, що міжнародна спільнота може багато чого навчитися на досвіді України у протидії російській агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час візиту до Львова принц Гаррі зустрівся з українським військовим Костянтином Власенком із 30-ї окремої механізованої бригади. Захисник після важких поранень втратив обидві стопи, а його історія порятунку за допомогою безпілотника стала відомою за межами України.